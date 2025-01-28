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«Информзащита»: деструктивные атаки на энергокомпании участились примерно на 60%

Количество деструктивных атак, с которыми столкнулись компании энергетического сектора в 2024 г., увеличилось на 57%. Эксперты «Информзащиты» указывают, что энергокомпании особо подвержены риску подобных инцидентов из-за важности отрасли для российской экономики.

Специалисты интегратора отмечают, что увеличение числа деструктивных атак может достичь 40%. Энергетическая отрасль входит в тройку ведущих секторов по числу атак такого типа, уступая только государственным учреждениям и финансовым организациям, поэтому эксперты считают, что в этой сфере деструктивных атак может стать на 65-70% больше.

«Геополитическая напряженность — основной драйвер роста для деструктивных атак. В 2024 г. их стало на 45% больше, чем годом ранее. Энергетический сектор — одна из важнейших отраслей экономики, проблемы в которой окажут влияние на другие сектора и жизнедеятельность целых регионов», — сказал эксперт-киберкиминалист Центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Шамиль Чич.

Представители энергетических компаний также считают деструктивные атаки главной угрозой отрасли. 74% компаний считают, что имеют реальный риск столкнуться с такими инцидентами, количество обеспокоенных увеличилось на 12% за последний год: в 2023 г. такое опасение высказывали 62% участников рынка.

Рост опасений, отмечают в «Информзащите», также связан с изменением самих целевых атак: в 2024 г. исполнителями большинства из них стали профессиональные хакеры, нанятые государственными структурами и спецслужбами, а не хактивисты. Соответственно, возросла их сложность, уровень подготовки к атакам и результативность.

При этом специалисты указывают на рост уровня киберзащиты в энергетической сфере. Согласно опросам, более 80% работников отрасли проходили тренинги по информационной безопасности и знают, как правильно реагировать на инциденты ИБ. Эксперты «Информзащиты» также ожидают увеличение инвестиций в кибербезопасность в энергетике на 25-30%.

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