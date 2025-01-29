Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Система непрерывного автоматического пентеста PT Dephaze внесена в Единый реестр российского ПО

Продукт для автоматического внутреннего тестирования на проникновение PT Dephaze внесен в единый реестр российского ПО. В соответствии с решением Минцифры России от 27 января 2025 г. PT Dephaze отнесен к классу средств для автоматизации процессов информационной безопасности.

Контролируемый автоматический пентест с помощью PT Dephaze теперь доступен государственным организациям и компаниям, имеющим объекты критической информационной инфраструктуры, которые могут приобретать средства защиты только из реестра отечественных программ.

PT Dephaze в автоматическом режиме проводит безопасное и управляемое проникновение в ИТ-инфраструктуру. При помощи ML-технологий продукт формирует цепочки атак до критичных систем с целью подтвердить или опровергнуть возможность их достижения. Число проверок не ограничено, за счет чего компании могут постоянно отслеживать состояние своей киберустойчивости в произвольный момент времени. По результатам пентестов специалисты по ИБ могут оценить реальную защищенность разных сегментов инфраструктуры и устранить возможные уязвимости и недостатки конфигураций, чтобы не допустить их эксплуатации злоумышленниками.

«Новые уязвимости и способы атак на компании появляются ежедневно. Однако службам ИБ сложно определить, достаточны ли принятые ими меры для обеспечения безопасности. В связи с этим не спадает спрос на услуги специалистов по пентесту, — сказал Максим Долгинин, руководитель по развитию бизнеса PT Dephaze, Positive Technologies. — PT Dephaze открывает новые возможности для оценки реальной защищенности инфраструктуры. Продукт позволяет оптимизировать и масштабировать пентест: проводить его чаще и охватывать сразу всю инфраструктуру. Это не отменяет пентесты, но позволяет приоритизировать реально возможные атаки, а не „теоретические“. Полученные в результате автоматических проверок данные помогут компаниям оценить, насколько рациональны их инвестиции в средства защиты и корректно ли реализованы меры безопасности».

Контролируемые автоматические проверки на проникновение полезны как крупным компаниям со зрелой системой ИБ, так и организациям, которые только внедряют процессы кибербезопасности. Инструмент подойдет и для команд, которые осуществляют ручное тестирование на проникновение, чтобы ускорить рутинные процессы в работе и масштабировать пентесты. С помощью PT Dephaze специалисты по ИБ смогут быстро обнаружить и приоритизировать уязвимости и недостатки инфраструктуры, а также подобрать инструментарий для обеспечения безопасности, который будет действительно эффективен.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще