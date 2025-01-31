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Количество запросов на услуги безопасной разработки выросло на 30% с начала 2025 года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост интереса к методикам и услугам по безопасной разработке (DevSecOps) со стороны среднего и крупного бизнеса в начале 2025 г. В сравнении со всем IV кварталом 2024 г. за январь 2025 г. рост составил 29,7%. А доля компаний, которые обращаются с таким запросом впервые выросла на 14,5%. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

Компания связывает рост запросов с несколькими факторами. Во-первых, заказчики приложений и сервисов, такие как банки и страховые компании, все чаще требуют от разработчиков соблюдения стандартов безопасности, что способствует росту спроса на соответствующие услуги. В условиях жесткой конкуренции на рынке компании стремятся выделиться, инвестируя в безопасную разработку как способ повышения доверия со стороны конечных пользователей.

Также существенным фактором является необходимость выполнения требования регулятора в области обеспечения безопасности объектов КИИ. Так еще с 1 января 2023 г. в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК № 239 необходимо при создании либо модернизации значимых объектов КИИ обеспечивать безопасность прикладного ПО в его составе, при этом не снимается необходимость обеспечить импортозамещение, а значит и и модернизацию всего иностранного ПО на таких объектах.

Дополнительное ужесточение наказания за утечку персональных данных при увеличении числа кибератак и утечек данных также заставляет организации пересматривать свои подходы к кибербезопасности.

Привлечение к разработке приложений специалистов работающих удаленно, в том числе и из других организаций, в сочетании с использованием облачных технологий создает необходимость в решениях для защиты данных и приложений, а повышение осведомленности о важности кибербезопасности среди топ-менеджмента компаний приводит к увеличению инвестиций в безопасную разработку.

Согласно оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка безопасной разработки в 2022 г. составил примерно 8,25 млрд руб., а в 2023 г. он вырос до 9,84-12,32 млрд руб. ЦСР также прогнозирует, что к 2027 г. объем рынка DevSecOps-решений может достичь 17,75 млрд руб., что почти вдвое больше, а в самых оптимистичных сценариях – 60 млрд руб.

Дальнейшее развитие российского рынка безопасной разработки обусловлено и ростом ИТ-отрасли в целом, а также уходом иностранных поставщиков программного обеспечения и увеличением числа кибератак на бизнес и государственные структуры.

«На фоне растущих киберугроз компаниям как никогда важно совершить переход от DevOps к DevSecOps – внедрять стандарты информационной безопасности на всех этапах разработки программного обеспечения. К счастью, многие компании понимают, что гораздо проще и, нередко, дешевле защитить свои ИТ-системы на этапе разработки, чем столкнуться с серьезными уязвимостями и штрафами в будущем. Вместе с этим важно понимать, что внедрение DevSecOps может быть связано со значительным пересмотром подхода к разработке, когда внедрение стандартов ИБ станет драйвером к оптимизации и повышению эффективности разработки в целом», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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