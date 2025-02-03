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«Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW по обновленной методологии

Компания «Инфосистемы Джет», интегратор решений в области информационной безопасности, провела масштабное независимое тестирование представленных на российском рынке решений Next-Generation Firewall (NGFW) и их возможностей. По обновленной методологии проверили, как функционируют различные устройства в условиях, максимально приближенных к реальным.

В собственной лаборатории «Инфосистемы Джет» провела тестирование наиболее распространенных NGFW-решений, среди которых Check Point R81.20, Ideco NGFW v16, InfoWatch ARMA Стена (NGFW), UserGate 7.1.0 RC, ViPNet Coordinator HW5 5.3, Континент 4.1.7 и 4.1.9, PT NGFW от Positive Technologies. Тестирование проводилось по двум профилям: функциональному и нагрузочному.

К функциональному тестированию добавлено 17 новых тестов — в результате для каждого решения протестировано 264 функции, включая сетевые функции, МСЭ, NGFW/UTM, VPN и SD-WAN, отказоустойчивость и кластеризация, централизованное управление и отчетность, интеграцию, эксплуатационные возможности. Особое внимание уделялось проверке работы систем обнаружения вторжений (СОВ/IPS) с использованием специально подготовленных сценариев атак. Результаты показали, что российские решения демонстрируют заметный прогресс в области централизованного управления и сетевых функций, однако в таких областях, как SD-WAN, все еще наблюдается отставание от зарубежных аналогов.

Нагрузочное тестирование было проведено с использованием реального профиля трафика «Инфосистемы Джет», а также с различными сценариями нагрузки, включая правила NAT. Добавлены тест-кейсы, в которых МЭ выполняет функционал преобразования IP-адресов пользователей (SNAT), а также тест-кейсы с различным количеством правил МЭ. Теперь проверка EMIX Throughput, Packets Per Second, Connections per Second, Concurrent Connections проводится с использованием восьми тест-кейсов.

Цель тестирования — предоставить объективную и исчерпывающую информацию о функциональных возможностях и производительности отечественных NGFW, чтобы помочь компаниям сделать обоснованный выбор в условиях ухода зарубежных вендоров и вступления в силу указа Президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Тесты позволили сравнить заявленные производителями показатели с фактическими результатами, а также оценить стабильность работы NGFW при высоких нагрузках.

«Благодаря полученным в лаборатории “Инфосистемы Джет” результатам можно сделать вывод о том, что рынок и производители не стоят на месте. Положительная динамика наблюдается на рынке в целом, а реальная производительность все ближе к декларируемой. Результаты и методология тестирования находятся в открытом доступе — обмен знаниями и опытом, на наш взгляд, очень важен для роста продуктов и индустрии в целом», — сказал Александр Джаганян, руководитель направления сетевой безопасности центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет».

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