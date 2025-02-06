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Квартальное обновление Ankey IDM: управление доступом и рисками

Компания «Газинформсервис» представила пакет обновлений продукта Ankey IDM за IV квартал 2024 г. Это программный продукт для централизованного управления учетными записями пользователей и их полномочиями в корпоративных информационных системах, включающий лучшие решения IGA (Identity Governance and Administration). Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В новой версии улучшена работа с рисками: теперь система оценивает уровень угроз в разрезе подразделений и отмечает потенциально опасные действия маркерами в заявках на назначение ролей и профилях пользователей. Администраторам доступна новая подсистема отчетности с возможностью отправки репортов на электронную почту, а также возможность автоматизации задач с настройкой их выполнения на заданных нодах в случае работы комплекса в кластерной конфигурации.

Управление ролями стало более гибким: добавлена функция копирования ролей, пользователям доступно разделение на активные и отозванные роли с возможностью продления либо повторного запроса. Также дата последней сертификации вынесена в общее меню пользователей. Упрощена проверка прав доступа сотрудников к функциям комплекса: теперь она представлена в виде наглядной таблицы. Процесс интеграции с другими системами ускорен за счет пошаговой установки коннекторов с возможностью настройки и тестирования. Для проверки данных, поступающих от коннекторов, добавлена специальная «песочница».

Пользовательский интерфейс также претерпел улучшения: добавлены персональные настройки видимости, фильтров и поиска, добавлена поддержка индивидуальных фильтров и шаблонов поиска. Пользователи могут сохранять виды своих представлений списков или таблиц в личном меню. Расширена информация о трудоустройстве и учетных записях, особенный акцент на этом необходим при изменении сроков действия предоставления доступов сотрудников. Подробности о ролях теперь доступны прямо в списке их назначений.

«К мониторингу добавлены виджеты, отображающие новые и измененные полномочия, а также время согласования заявок. Появился многоязычный интерфейс: пользователи могут выбирать предпочитаемый язык, предустановлены русский и английский, другие языки можно добавить через известный i18n для локализации, — отметил Иван Корешков, менеджер продукта Ankey IDM. — Фактически, это стало новой вехой в развитии программного комплекса Ankey IDM».

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