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BI.Zone PAM заменит в «Сбере» зарубежное решение по защите привилегированного доступа

«Сбер» отказался от зарубежной системы по управлению привилегированным доступом класса PAM (privileged access management) в пользу российского решения BI.Zone PAM. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Ключевым преимуществом BI.Zone PAM стала архитектура решения, которая позволяет масштабировать инсталляцию на всю цифровую инфраструктуру. Кроме того, благодаря функциональным возможностям продукта для тысяч ИТ-специалистов «Сбера» повышается удобство работы с критическими системами. Например, теперь DevOps-, SRE-инженерам и администраторам требуется меньше действий, чтобы подключиться сразу к большому числу объектов инфраструктуры, улучшены процессы аутентификации.

Эксперты обеих компаний вместе создали дорожную карту разработки и внедрения с учетом потребностей «Сбера», что сделало переход на BI.Zone PAM поэтапным и бесшовным. Миграция функций на новое решение осуществляется в соответствии с планом.

Карен Карапетян, директор департамента инфраструктурных решений Сбербанка, сказал: «Этот проект стал важным шагом для поддержания кибербезопасности и надежности IT-инфраструктуры «Сбера». Мы не только выполняем требования законодательства и защищаем наших клиентов, но и делаем более комфортной работу для наших специалистов. Убежден, что переход на BI.Zone PAM положительно скажется на наших процессах».

Муслим Меджлумов, директор по продуктам и технологиям BI.Zone, отметил: «Мы ценим, что «Сбер» выбрал решение BI.Zone для задачи такого масштаба. По оценке ряда экспертов, это самая крупная инсталляция PAM в Европе. Наш продукт доказывает, что российские технологии способны обеспечить высокий уровень защиты для крупного бизнеса, не уступая лидерам мирового рынка ПО».

Платформа BI.Zone PAM помогает обезопасить инфраструктуру за счет защищенного хранения привилегированных учетных записей, регулярной ротации паролей, контроля повышенных прав пользователей, мониторинга их активности и передачи данных в SIEM. Решение располагает механизмом проверки оснований для получения доступа к ИТ-инфраструктуре, что повышает надежность вносимых сотрудниками изменений. Продукт имеет сертификат ФСТЭК России, работает на Linux-технологическом стеке, а также совместим с основными российскими Linux‑дистрибутивами.

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