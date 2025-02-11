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«Гарда» сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность защиты

Обновленный комплекс «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту и снижает время простоя цифровых сервисов, сокращает время реагирования на DDoS-атаки и повышает эффективность их отражения на уровне приложений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Новая версия «Гарда Anti-DDoS» усиливает защиту цифровых сервисов, таких как платежные системы, платформы бронирования и мобильные приложения, благодаря усовершенствованной HTTP-фильтрации при защите API. Повысить эффективность отражения атак на уровне приложений позволяет применение машинного обучения при анализе журналов веб-серверов.

Снизить время простоя сервисов и минимизировать риски отказов в обслуживании помогают улучшения в системе выявления и подавления «ковровых» DDoS-атак. Атаки такого типа теперь выявляются быстрее за счет тонких настроек для отдельных объектов защиты и их сегментов. Кроме того, обновленный комплекс экономит время при настройке методов подавления благодаря их совместному использованию с шаблонами детекции. Работа с системой стала проще за счет добавления подсказок и оптимизации интерфейса.

«Автоматизация, машинное обучение и снижение требований к персоналу делают защиту от DDoS-атак надежнее и доступнее, ‒ отметил Вадим Солдатенков, руководитель группы продуктов «Гарда Anti-DDoS». ‒ Поэтому наша цель ‒ развивать продукт так, чтобы он работал быстрее, точнее и с оптимальными затратами».

В ближайших планах ‒ улучшение механизмов выявления и подавления импульсных DDoS-атак.

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