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«ИТ-Град» подтвердил соответствие законодательству его импортозамещённого облака

MWS сообщила о том, что его структура — ООО «ИТ-Град 1 Клауд» — вошла в перечень провайдеров, соответствующих требованиям законодательства о предоставлении импортозамещённых облаков. Для того чтобы быть включённым в него, организации необходимо подтвердить соответствие повышенным требованиям в части использования импортозамещённых технологий и защищённости инфраструктуры.

Ряд российских компаний и организаций могут размещать свои данные и ИТ-системы в виртуальной инфраструктуре лишь тех провайдеров, которые подтвердили своё соответствие законодательству и были добавлены в данный перечень. Попадание в него «ИТ-Града» позволит таким компаниям и государственным (муниципальным) заказчикам размещать в облаке ИТ-системы и данные в соответствии с требованиями законодательства.

Импортозамещённое облако — это выделенный сегмент виртуальной инфраструктуры на российском программном обеспечении и оборудовании, аттестованный по К1 для ГИС, УЗ1 и КЗ1 по персональным данным и критически значимым объектам.

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