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Новые комплексы фотовидеофиксации повысят безопасность на дорогах Волгоградской области 

В Волгоградской области установлены дополнительные 86 комплексов фотовидеофиксации нарушений на дорогах. Поставка оборудования выполнена компанией «НПО «ИТС» по заказу ГКУ «Безопасный регион» для снижения аварийности на автомагистралях. Об этом CNews сообщили представители «НПО «ИТС».

На наиболее сложных участках дорог теперь стоят «умные» системы российского производства, в том числе современные комплексы фотовидеофиксации «ПАУК». Устройства «ПАУК» работают с использованием нейросетевых технологий и могут быть настроены на выявление таких нарушений, как превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, неиспользование ремней безопасности и других. Оборудование также распознает типы транспортных средств и их госномера. Комплексы фотовидеофиксации интегрированы с СПО «Паутина» для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

До конца 2025 г. в регионе появятся еще 168 комплексов фотовидеофиксации. В результате общее количество «умных» устройств для выявления нарушений на дорогах Волгоградской области превысит 600 единиц.

«Администрация области предпринимает меры по повышению контроля дорожного движения. Мы уже установили на самых загруженных перекрестках Волгограда детекторы транспорта, которые помогают нам мониторить транспортные потоки и разгружать улицы. Теперь наша задача повысить безопасность на магистралях с помощью современных комплексов фотовидеофиксации», - сказал директор ГКУ «Безопасный регион» Андрей Улыбин.

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