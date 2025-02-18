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Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора Crosstech Solutions Group

Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних угроз Crosstech Solutions Group. Об этом CNews сообщили представители Crosstech Solutions Group.

Максим Симачев обладает более чем 25-летним опытом работы в ИТ-индустрии. До прихода в Crosstech Solutions Group занимал должность генерального директора в ООО «Гарда Технологии». За время работы под его руководством производилась реструктуризация бизнеса и началась реализация продаж новых продуктов.

На новой должности он сосредоточится на стратегическом развитии компании, усилении продаж, маркетинге и продвижении продуктов на рынке.

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Crosstech Solutions Group
Максим Симачев назначен первым заместителем генерального директора Crosstech Solutions Group

«Я очень рад присоединиться к перспективной, динамично развивающейся команде Crosstech Solutions Group. Приложу максимум усилий, а также свои знания и опыт, чтобы компания стала лидером рынка, ведущим разработчиком востребованных и качественных решений в сфере ИТ и информационной безопасности», — отметил Максим Симачев, первый заместитель генерального директора компании Crosstech Solutions Group.

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