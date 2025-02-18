Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Подтверждена совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен»

Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен».

Интеграция позволила заказчикам обеспечить строгую и усиленную аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью современных аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA».

Тестирование проводилось на обновленной версии продукта Infrascope с поддержкой современных технологий и стандартов аутентификации, таких как: технология WebAuthn и ключи безопасности стандарта FIDO2; одноразовые пароли по алгоритму TOTP (Time-Based One-Time Password).

В результате достигнутой совместимости аутентификаторы «Рутокен» могут использоваться в системе контроля над действиями привилегированных пользователей Infrascope, что значительно повышает уровень защиты при доступе к ИТ-инфраструктуре. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая устройствами «Рутокен», позволяет защитить доступ к критичным сервисам администраторов и подрядчиков, атаки на которые могут нанести максимальный ущерб.

Андрей Шпаков, руководитель проектов по информационной безопасности «Актив», сказал: «Infrascope, являясь точкой входа в критически важные системы, по умолчанию обладает встроенными механизмами двухфакторной аутентификации. Интеграция с нашими устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» позволяет расширить выбор методов аутентификации и повысить уровень защиты доступа».

Игорь Ляпунов, директор по технологиям и исследованиям NGR Softlab, отметил: «Интероперабельность, заложенная в наших продуктах, позволяет нам легко интегрироваться с различными системами и адаптироваться к технологическому ландшафту наших клиентов, позволяя им без ограничений реализовывать стратегию безопасности. Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Актив» для воплощения всего потенциала совместимых решений».

Протестированный функционал совместимости будет доступен в следующем обновлении Infrascope, которое войдет в сертифицированную версию продукта.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

«Дыры» в принтерах и МФУ Xerox открывают хакерам доступ ко всей корпоративной сети

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Хакеры вовсю эксплуатируют недавно заделанную «дыру» в файерволлах Palo Alto Networks. Патчи получат не все

Бывшая Group-IB второй раз за два года сменила собственников и название

Пока власти гоняют майнеров по всей России, они спокойно добывают биткоины на государственных ПК

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще