«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс о безопасности в интернете

«Лаборатория Касперского» запустила бесплатный онлайн-курс о безопасности в интернете. Полезные материалы о том, как безопасно пользоваться цифровыми сервисами и защищать себя от киберзлоумышленников, представлены на сайте Kaspersky Academy.

Открытый курс «Кибергигиена» рассчитан на широкую аудиторию и охватывает основные вопросы цифровой безопасности. Он состоит из 16 коротких уроков по 15-20 минут.

На видео эксперты рассказывают, как защищать свои данные от злоумышленников, безопасно пользоваться мессенджерами, электронной почтой, социальными сетями и другими приложениями, совершать покупки в интернет-магазинах. Слушатели научатся распознавать телефонное мошенничество, фишинг и другие киберугрозы. Отдельный урок посвящён онлайн-рискам для детей.

Эксперты обращают внимание: развитие базовых навыков в области информационной безопасности становится всё более важным на фоне эволюционирующего ландшафта киберугроз. В 2024 г. решения «Лаборатории Касперского» обнаруживали в среднем 467 тыс. новых вредоносных файлов ежедневно — на 14% больше, чем в 2023 г. По данным Kaspersky Who Calls, в 2024 г. доля российских пользователей, которые столкнулись со звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, выросла на 18 процентных пунктов по сравнению с 2023 г. и составила 61%.

Новый курс подойдёт людям с любым уровнем подготовки и не требует специальных знаний в ИТ. Смотреть уроки можно в комфортном для себя темпе. Для закрепления материала в конце каждой темы слушатели получат памятки, а также советы по кибербезопасности. А те участники, которые захотят получить сертификат, могут пройти финальное тестирование.

Обучаться можно бесплатно на сайте проекта Kaspersky Academy — регистрироваться и заводить личный кабинет не нужно.

«Важно, чтобы у людей была возможность получить информацию в доступной форме о том, как противостоять современным киберугрозам. Ведь чем выше навыки цифровой грамотности пользователей, тем сложнее злоумышленникам обмануть их. Так появилась идея создать онлайн-курс, из которого можно получить ответы на распространённые вопросы: как защитить свои гаджеты от вредоносных программ, распознать мошенничество, предотвратить кражу данных и денег. Это ещё один шаг для реализации миссии „Лаборатории Касперского” — строить безопасный цифровой мир», — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности «Лаборатории Касперского».