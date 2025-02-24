Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

Более 7 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Кабардино-Балкарии

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Кабардино-Балкарии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 7 млн спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших жителям республики. Это на 55% больше звонков, чем за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 7 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Кабардино-Балкарской Республики. Средняя продолжительность звонка составила около 11 секунд. Чаще всего жителям Кабардино-Балкарии пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Антиспам защита не только сэкономила время жителям республики, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы телефонного мошенничества, которые используют и для обмана жителей республики. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось не только пресечь свыше 6 млн попыток спамеров дозвониться до жителей Карачаево-Черкесии, но и сэкономить жителям региона около 2 млн минут», - отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ПО «Лаборатории Касперского» изгнали из госструктур Австралии. Пример подали США

Клиенты массово бегут с крупной криптобиржи, с которой хакеры увели валюту на 1,5 млрд долларов

Бизнес против. Wildberries и «Авито» критикуют стремление властей заставить россиян регистрироваться в маркетплейсах через «Госуслуги». Опрос

Поддельные ИТ-компании заставляют работников совершать мошеннические звонки. Несогласным грозят пытками и расправой

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Российским безопасникам грозит тюрьма. Их могут посадить за доступ к персональным данным. Власти в поисках решения

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще