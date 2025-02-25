«Информзащита»: сайтов-подделок западных брендов стало на 30% больше

Количество фишинговых сайтов, имитирующих западные бренды, увеличилось примерно на 30% в феврале 2025 г. Эксперты «Информзащиты» указывают, что мошенники используют слухи о скором снятии санкций и возобновлении работы иностранных компаний для создания новых схем.

«В новой схеме мошенники направляют сообщения жертвам, в которых пишут, что тот или иной западный бренд в ближайшее время откроет свои магазины. В сообщении они также прилагают ссылку на якобы начавший работу в России интернет-магазин и предлагают заказать товары с доставкой. После ввода своих банковских данных на сайте, у человека крадут деньги», – сказал директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

По данным интегратора, мошенники спекулируют не только на возвращении брендов, но и других западных компаний. Например, недавно сообщалось о фишинговых рассылках якобы от платежных систем MasterCard и Visa с возможностью восстановить банковские карты.

В «Информзащите» прогнозируют, что, если в медиаполе и дальше будут обсуждаться тема возвращения западных компаний, количество фишинговых рассылок и сайтов может увеличиться еще на 50% в марте и апреле. Прогноз основывается на анализе динамики атак при аналогичных схемах на основе громких инфоповодов.

«Злоумышленники умело манипулируют инфоповодами, они понимают, что интересует людей сейчас и играют этим интересом. Крайне важно оставаться внимательными: не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, нигде не вводить свои банковские данные, не передавать незнакомым людям коды из SMS и следить за информацией о возвращении компаний только в их официальных источниках», – отметил эксперт.