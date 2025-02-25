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Ramax Group и Safety Garden объявили о стратегическом партнерстве

Ramax Group, технологический консорциум системных интеграторов и компаний-разработчиков, заключил партнерское соглашение с ИТ-компанией Safety Garden, провайдером сервисов кибербезопасности.

Ramax Group более 30 лет развивает направление информационной безопасности. Специалисты компании усиливают экспертизу во внедрении и сопровождении продуктов стратегических партнеров, оказании консалтинговых услуг, а также масштабировании ИБ-инфраструктуры заказчиков.

Сотрудничество двух игроков на ИТ-рынке позволит обеспечить высокий уровень надежности и отказоустойчивости ИТ-архитектуры организаций коммерческого сектора ключевых отраслей экономики РФ, а также максимальный уровень защиты от киберугроз. Выстраивать прочный фундамент безопасности эксперты будут с помощью продуктов и высокотехнологичных сервисов Safety Garden: сервис MSSP (Managed Security Service Provider) - решение для компаний, которые хотят получить комплексную защиту без больших капитальных затрат; Security Operations Center (SOC) - решение, адаптированное под нужды малого и среднего бизнеса (SMB), которое позволяет получать высокий уровень защиты, сопоставимый с крупными корпорациями, но по доступной цене.

«Совместно с Safety Garden мы укрепляем оборону ИТ-систем заказчиков и их данных. Мы не просто предлагаем бизнесу продукт, а предоставляем идеальный вариант решения проблемы, который станет основой безопасности всей экосистемы заказчика. Я уверен, что с Safety Garden мы сможем выйти на совершенно новый уровень противостояния кибератакам», – сказал Алексей Колодка, управляющий практикой информационной безопасности Ramax Group.

«Наша основная цель – поддерживать информационную безопасность бизнеса, чтобы противостоять хакерским атакам и предотвратить инсайдерскую активность, избегая дорогостоящих in-house-решений. Совместно с Ramax Group, экспертом в построении сложных ИТ-инфраструктур и опытом внедрения решений enterprise-уровня, мы сможем оперативно и успешно ее достичь», – отметил Никита Гаркуша, основатель и генеральный директор Safety Garden.

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