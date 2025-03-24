МФК «Займер» отразила атаки 15,4 тыс. мошенников

За 2024 г. сервис онлайн-кредитования «Робот Займер» выявил и заблокировал более 15,4 тыс. злоумышленников, которые пытались оформить мошеннические займы. Это в два раза больше, чем годом ранее — тогда было выявлено 7,5 тыс. мошенников. Об этом CNews сообщили представители МФК «Займер».

Чаще всего мошенники подделывали фото паспорта с помощью фотошопа (45,8% от всех выявленных случаев). Также нередко займы пытались оформить на имя несовершеннолетнего (43,2% случаев), а каждый десятый злоумышленник (11,0%) был выявлен при телефонной верификации (в тех случаях, когда автоматизированная проверка документов выявила риск-факторы по заемщику, его отправляют на звонок с оператором-андеррайтером).

«Противозаконные действия «Займер» обнаруживает на стадии идентификации клиента, за которую отвечает наше подразделение андеррайтинга. На первом этапе мы проверяем анкету заемщика с помощью технологии автоматического считывания и проверки фото паспорта. Далее андеррайтеры запрашивают у клиента селфи с паспортом и, при необходимости, другие документы для дополнительного подтверждения данных. Все это обеспечивает высокую безопасность нашего сервиса: общая доля жалоб на компанию в госорганы по отношению к выданным займам составляет менее 0,02%» — комментирует генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров.

Согласно данным Банка России, за 2024 г. банки спасли от злоумышленников 13,5 трлн руб. своих клиентов. Благодаря эффективной работе антифрод-процедур кредитные организации предотвратили 72,2 млн мошеннических операций.

МФК «Займер» за прошлый год заблокировала 169 тыс. заявок с признаком фрода, предотвратив ущерб на 834,9 млн руб.

Всего в 2024 г. благодаря работе финансовых структур и правоохранительных органов ЦБ РФ заблокировал почти 172 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также более 46 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.