Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Новый вымогатель VanHelsingRaaS атакует Linux, BSD, ARM и ESXi

Появился новый вид вымогательского ПО — VanHelsingRaaS, представляющий угрозу для Linux-, BSD-, ARM- и ESXi-систем. Используя сложные методы шифрования, VanHelsingRaaS делает восстановление данных без ключа практически невозможным. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Екатерина Едемская, инженер-аналитик компании «Газинформсервис», предупреждает: «VanHelsingRaaS — новый и опасный тип вымогательского ПО, расширяющий традиционные границы за счет поддержки Linux, BSD, ARM и ESXi. Это серьезная угроза для корпоративных и облачных систем, поскольку многие защитные меры ориентированы, в первую очередь, на Windows-среды. Программа использует мощные методы шифрования, включая ChaCha20 и Curve25519, что делает восстановление данных без ключа практически невозможным. А функция "Тихий режим" скрывает активность до завершения шифрования, усложняя обнаружение. Концепция ransomware-as-a-service (RaaS) быстро набирает популярность среди киберпреступников разного уровня подготовки. Платформы вроде VanHelsingRaaS предлагают низкий порог входа и доходную модель 80/20, способствуя широкому распространению вредоносов».

Кроссплатформенность и высокая адаптивность делают угрозу особенно опасной — злоумышленники легко настраивают ее под разные архитектуры и системы, усложняя выявление и нейтрализацию атак. При этом в реализации VanHelsingRaaS есть уязвимости, например ошибки в обработке расширений файлов, вызывающие двойное шифрование или сбои.

Едемская отмечает, что программы-вымогатели обычно действуют поэтапно, поэтому важно отслеживать аномальное поведение на уровне пользователя и системы.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Банки с «дырами» в системе безопасности могут заставить платить компенсацию клиентам, обманутым мошенниками

Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi

Платежный процессор MoneyGram парализован шифровальщиком

Криптобиржа DMM Bitcoin закрывается из-за киберограбления

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще