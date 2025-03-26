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Система MaxPatrol VM подтвердила совместимость с тремя отечественными платформами виртуализации

Компания Positive Technologies, участник рынка кибербезопасности, расширяет технологическое партнерство с российскими поставщиками платформ виртуализации. Система управления уязвимостями MaxPatrol VM прошла испытания на совместимость с платформами Basis Dynamix разработчика «Базис», zVirt от Orion soft, а также с решением «Альт Виртуализация» компании «Базальт СПО». Теперь пользователи могут выстраивать полноценный процесс управления уязвимостями и получать информацию о трендовых уязвимостях в течение 12 часов с момента обнаружения, развернув систему Positive Technologies в полностью импортозамещенной виртуальной среде. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Согласно Указу Президента России от 30 марта 2022 г. № 166, российские объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны перейти на отечественное ПО. Поэтому организации активно переводят свои инфраструктуры на отечественные системы, в том числе в области виртуализации. Платформы Basis Dynamix Enterprise, zVirt и «Альт Виртуализация», как и MaxPatrol VM, входят в реестр отечественного ПО, что делает интеграцию востребованной для субъектов КИИ. Кроме того, благодаря доступным обновлениям и технической поддержке, предоставляемой отечественными вендорами, возможность совместного использования продуктов актуальна и для компаний, в которых импортозамещение не является обязательным.

Платформы Basis Dynamix в конфигурации Enterprise и zVirt занимают лидирующие позиции среди российских систем виртуализации по версии CNews. Компании «Базис», по подсчетам «ТМТ Консалтинг», принадлежит более трети российского рынка виртуализации, доля Orion soft составляет 14%. «Альт Виртуализация» также входит в число распространенных решений и пользуется спросом среди госструктур, средних и крупных предприятий, дата-центров и провайдеров.

В ходе испытаний специалисты Positive Technologies проверили корректность совместной работы MaxPatrol VM и систем виртуализации. Результаты нагрузочного тестирования продемонстрировали, что система стабильно работает в виртуальных инфраструктурах на базе решений Basis Dynamix, zVirt и «Альт Виртуализация». Производительность MaxPatrol VM при этом сопоставима с производительностью решения в иностранных средах виртуализации, поддержка которых была реализована ранее.

«Тестирование работы MaxPatrol VM на платформах zVirt, Basis Dynamix и «Альт Виртуализация» показало, что все возможности системы доступны в полном объеме, а скорость продукта не уступает показателям работы в зарубежных аналогах платформ виртуализации, — сказал Денис Матюхин, руководитель MaxPatrol VM. — Это подтверждает хорошую совместимость MaxPatrol VM с отечественными платформами виртуализации без каких-либо ограничений или потерь производительности».

Ранее система мониторинга событий ИБ и управления инцидентами MaxPatrol SIEM и система поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) успешно прошли тестирование на совместимость с платформой zVirt.

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