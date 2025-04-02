«Лаборатория Касперского» приняла участие в новой операции Интерпола по борьбе с киберпреступностью в Африке

В ходе операции Интерпола Red Card по пресечению незаконной деятельности в Африке «Лаборатория Касперского» предоставила международному агентству данные о киберугрозах. В результате в регионе было арестовано 306 человек, подозреваемых в киберпреступлениях против граждан и бизнеса. Среди них — атаки на мобильный банкинг, мошенничество с инвестициями и мессенджерами. Кроме того, было изъято почти 2 тыс. устройств, которые злоумышленники использовали в незаконных схемах. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Операция Red Card проводилась в рамках проекта Интерпола, направленного на борьбу с киберпреступностью в Африке (African Joint Operations against Cybercrime, AFJOC), с ноября 2024 г. по февраль 2025 г. К ней присоединились правоохранительные органы из Бенина, Кот-д'Ивуара, Нигерии, Руанды, Южно-Африканской Республики, Того и Замбии. Жертвами киберпреступлений, раскрытых в ходе Red Card, стали более 5 тыс. человек.

Для проведения операции организации-партнеры обеспечили Интерпол ценными данными об угрозах. В частности, «Лаборатория Касперского» поделилась с международным агентством результатами анализа образцов вредоносного Android-приложения, которое распространялось среди пользователей в африканских странах, а также данными об инфраструктуре, которую использовали злоумышленники.

Нигерия. Полиция страны арестовала 130 человек, в том числе 113 иностранных граждан. Их подозревают в причастности к деятельности онлайн-казино и инвестиционному мошенничеству. Чтобы скрыть следы, злоумышленники переводили доходы в цифровые активы. В группу входили граждане разных стран, что позволяло совершать атаки на большом количестве языков.

Замбия. Сотрудники правоохранительных органов Замбии задержали 14 предполагаемых членов преступного объединения, которые взламывали смартфоны пользователей. Злоумышленники отправляли жертвам сообщение, которое содержало ссылку: если пользователь переходил по ней, на устройство устанавливалось вредоносное ПО. Это позволяло атакующим получать доступ к учетным записям и в конечном счете к банковским приложениям пострадавших. Кроме того, злоумышленники продолжали распространять вредоносную ссылку через украденные аккаунты в мессенджерах, отправляя ее от имени жертв в личные сообщения и чаты.

Руанда. Власти арестовали 45 членов преступной сети, которые подозреваются в мошенничестве с использованием методов социальной инженерии. В результате действий этих злоумышленников только в 2024 г. пострадавшие потеряли более $305 тыс. Часть мошенников выдавала себя за сотрудников телеком-компании: они рассылали потенциальным жертвам письма о том, что те якобы выиграли в лотерею. Таким образом злоумышленники стремились получить доступ к конфиденциальной информации и банковским данным на смартфонах пострадавших. Другая часть группы выдавала себя за членов семьи потенциальной жертвы и просила помощи с оплатой медицинских услуг.

Южно-Африканская Республика. В стране было задержано 40 человек, а также изъято более 1000 SIM-карт и 53 единицы оборудования. С помощью этих активов злоумышленники организовали сложную схему мошенничества с SIM-боксами. Это устройства, к которым можно подключить несколько SIM-карт, чтобы таким образом массово рассылать SMS и совершать звонки.

«Успех операции Red Card подтверждает силу международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью. Совместные возможности правоохранительных органов и бизнеса безграничны и могут иметь серьезные последствия как для отдельных злоумышленников, так и для целых объединений. В ходе очередной операции нам удалось изъять большое количество техники и арестовать главных подозреваемых. Это громкий сигнал киберпреступникам о том, что их действия не останутся безнаказанными», — сказал Нил Джеттон (Neal Jetton), директор управления по борьбе с киберпреступностью Интерпола.

«Мы видим, что ландшафт киберугроз в Африке меняется. Решение проблем информационной безопасности, с которыми этот регион сталкивается сегодня, требует многостороннего диалога и совместных усилий государственных и частных организаций. Опыт бизнеса в сочетании с возможностями правоохранительных органов могут способствовать созданию более киберустойчивой среды. Проведенная операция Red Card — яркий и успешный пример такого сотрудничества», — сказала Юлия Шлычкова, вице-президент по связям с государственными органами «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» участвует в работе Интерпола по борьбе с киберугрозами, в том числе в Африке. Помимо проведенной операции, компания дважды поддержала Interpol Africa Cyber ​​Surge. Кроме того, в 2024 г. «Лаборатория Касперского» подписала пятилетнее соглашение с Африполом о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с киберпреступностью на континенте, в рамках которого предоставляет данные о киберугрозах в этом регионе.