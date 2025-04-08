Positive Technologies финализирует итоги 2024 г.: объем отгрузок клиентам компании составил 24,1 млрд руб

Positive Technologies публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО и итоговые показатели управленческой отчетности за 2024 г. Общий объем отгрузок, с учетом корректировок на фактическую оплату, составил 24,1 млрд руб. Валовая прибыль отгрузок по итогам года составила 22,8 млрд руб. или 95% от общего объема отгрузок. В 2025 г. компания планирует вернуться к таргетируемым темпам роста бизнеса и рентабельности по чистой прибыли (NIC), позволяющей выплачивать дивиденды. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Итоговый объем отгрузок 2024 г. оказался существенно ниже прогнозов и ожиданий менеджмента. Причины расхождения фактических результатов с планами компании обусловлены комбинацией внешних и внутренних факторов. В рамках трансформации, которая началась еще в четвертом квартале прошлого года и во многом уже завершена, Positive Technologies ставит перед собой ключевую цель на 2025 г. — вернуться к темпам роста бизнеса, превышающим общую динамику рынка. Компания проанализировала деятельность каждого бизнес-подразделения и скорректировала гипотезы, позволяющие выйти на таргетируемые темпы роста отгрузок. Вместе с тем принят более консервативный подход к расходам и формированию бюджета, который позволит в среднесрочной перспективе выйти на целевой уровень маржинальности чистой прибыли.

«Мы недовольны результатами, вместе с тем, любая подобная кризисная ситуация дает возможность трезво оценить и устранить предпосылки существенного расхождения между нашими изначальными планами и тем, что компания фактически достигла, — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies. — Примерно полгода назад мы начали анализировать ситуацию, чтобы выявить причины, исправить данный разрыв на текущем этапе и не допускать его в будущем. Мы пришли к выводу, что основные предпосылки — внутренние, и начали трансформацию с целью перенастройки ряда процессов и функций. В результате мы хотим выйти на плановый рост бизнеса и иметь возможность выплатить дивиденды акционерам по итогам 2025 г. При этом 2024 г. создал хороший фундамент для роста в будущем, что выразилось в появлении ряда прорывных продуктов и компетенций в ключевых для нас отраслях».

Развитие продуктовой линейки

В 2024 г. Positive Technologies продолжила реализацию планов технологического развития. В настоящее время компания предлагает клиентам более 25 продуктов и решений, продолжая развиваться в сторону максимально полного портфеля, охватывающего все технологические сегменты рынка.

Ключевым событием года стал запуск нового флагманского решения PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения). Это позволило Positive Technologies обеспечить присутствие на новом для компании сегменте рынка сетевых решений. Разработанный в короткие сроки PT NGFW продемонстрировал рекордный объем отгрузок в 1,2 млрд руб. за 1,5 месяца продаж в 2024 г. 44 российских и одна зарубежная компания уже выбрали решение для защиты своей инфраструктуры. PT NGFW стал первым и на настоящий момент единственным решением в своем классе, сертифицированным по новым требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).

Positive Technologies движется к максимально полному технологическому портфелю, который включает защиту конечных устройств. В декабре 2024 г. была приобретена доля в белорусской компании «Вирусблокада». На первом этапе полученные технологии, направленные на обнаружение вредоносной активности, будут интегрированы в уже существующие продукты Positive Technologies, затем планируется запуск самостоятельного решения класса EPP (Endpoint Protection Platform).

В октябре 2024 г. Positive Technologies анонсировала еще один продукт — PT Dephaze, который открывает новый для Positive Technologies сегмент рынка кибербезопасности — систем класса breach and attack simulation (BAS) и автопентеста. Коммерческий запуск продукта, позволяющего без привлечения очень редких специалистов визуализировать способность компаний противостоять хакерским атакам, состоялся в феврале 2025 г.

Positive Technologies продолжила развивать направление метапродуктов (интеллектуальных решений для комплексной кибербезопасности с минимальным участием человека). Первый продукт этой линейки — MaxPatrol O2 — уже работает в инфраструктуре крупных компаний и начал генерировать выручку. В прошлом году, под управлением всего одного специалиста, MaxPatrol O2 обнаружил и остановил международную хакерскую группировку у одного из крупных клиентов.

В 2024 г. Positive Technologies запустила новый сервис PT Knockin для проверки защищенности корпоративной электронной почты, а в начале 2025 г. анонсировала продукт PT Maze для анализа защищенности мобильных приложений. Кроме того, с запуском нового решения PT Data Security компания выходит на новый для нее рынок защиты данных.

Компания продолжает инвестировать в разработку новых и расширение функционала действующих продуктов: общий объем расходов на R&D в 2024 г. увеличился более чем на 80%, с 5 до 9,1 млрд руб. Это формирует фундамент для масштабирования бизнеса в ближайшие несколько лет.

Развитие бизнеса

Positive Technologies продолжает расширять базу клиентов в рамках ранее сформированной цели по привлечению до 2000 новых заказчиков в 2024-2025 гг. За минувший год количество новых клиентов составило 459, при этом «воронка продаж» на 2025 г. включает более 1600 новых юридических лиц, преимущественно из сегментов крупного регионального, среднего и малого бизнеса. В 2024 г. уровень проникновения в перечень крупнейших компаний – участников рейтинга RAEX-600 увеличился с 22% до 25%. Из топ-4000 российских компаний клиентами Positive Technologies являются 10%, по сравнению с 8% годом ранее.

Positive Technologies перешла к практической реализации концепции результативной кибербезопасности в российском бизнесе и государственных организациях. За прошлый год эксперты компании научились создавать фундамент результативной кибербезопасности в рекордно короткие сроки. Построение ядра защиты на стороне клиента стало возможным всего за полгода, после чего компании выходят на кибериспытания для непрерывной оценки реальной защищенности. Масштабирование практики по построению результативной кибербезопасности будет происходить, в том числе, за счет работы с партнерами и интеграторами.

Стратегически важным вектором развития бизнеса является выход на международный рынок. В 2024 г. компания успешно протестировала ряд бизнес-гипотез и определила перспективные регионы, где рассчитывает на достижение значимых результатов в ближайшей перспективе. Важным фактором, влияющим на потенциал развития бизнеса за рубежом, является наличие международных партнеров: по состоянию на конец года их количество превысило 200. На рынке зарубежных стран наибольшим спросом пользовались продукты PT Network Attack Discovery, PT Application Inspector и профессиональные сервисы в области оценки кибербезопасности. Кроме того, в 2024 г. заключены сделки на поставку платформы MaxPatrol 10 (включает MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, MaxPatrol EDR, PT NAD и PT Sandbox), а также PT Application Firewall Pro и нового решения PT NGFW.

Positive Technologies продолжила развивать направление обучения в сфере кибербезопасности, предоставляя образовательные программы для различных аудиторий — специалистов ИБ/ИТ, управленцев, партнеров, клиентов и молодых профессионалов. В 2024 г. запущено более 35 программ продуктового обучения, включая четыре международные. Впервые был проведен масштабный Positive Hack Camp для зарубежных специалистов по ИБ в Москве и серия митапов в Индии, Вьетнаме и Египте.

Ключевые операционные и финансовые показатели

Итоговый общий объем оплаченных отгрузок клиентам компании в 2024 году составил 24,1 млрд руб. В структуре продаж продуктами-лидерами, показавшими наибольший вклад в общий результат, стали MaxPatrol SIEM (24%), MaxPatrol VM (19%), PT Application Firewall (11%) и PT Network Attack Discovery (10%). Новое флагманское решение PT NGFW (Next Generation Firewall, межсетевой экран нового поколения), массовые продажи которого начались в ноябре, продемонстрировало рекордный старт: 1,2 млрд руб. или 5% от общего объема отгрузок.

Валовая прибыль отгрузок, (отгрузки, уменьшенные на сумму НДС, бонусов партнерам и прочих прямых расходов), по итогам 2024 г. составила 22,8 млрд руб. (23,7 млрд руб. годом ранее).

Выручка по МСФО увеличилась на 10% до 24,5 млрд руб. Разница между показателями «Отгрузки» и «Выручка по МСФО» включает в себя разницу в НДС, сроках признания технической поддержки, пролонгации лицензий и корректировку на оплаты, произведенные до 31 марта 2025 г.

EBITDA компании составила 6,5 млрд руб. при уровне маржинальности 26%, что является высоким показателем для крупных публичных компаний. EBITDAC, управленческий показатель, который отличается от EBITDA на сумму разниц между «Отгрузками» и «Выручкой», а также сумму капитализируемых расходов, составил минус 1,2 млрд руб.

Операционные расходы компании по итогам года выросли на 60%. В их структуре основную долю (41%) составили расходы на R&D и технологические инфраструктурные проекты, 31% — продажи и развитие, а доля расходов на поддержку бизнеса и инфраструктуру составила 28%.

Принимая во внимание сохранение высокой динамики расходов при отсутствии роста отгрузок, чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) оказалась в отрицательной зоне: чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд руб. По стандартам МСФО компания получила чистую прибыль в размере 3,7 млрд руб., при маржинальности на уровне 15%.

Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на конец 2024 г. составило 2,97. При этом, по предварительным данным, на конец I квартала 2025 г. показатель снизился до более комфортного значения – ниже 1,9. Текущие показатели долговой нагрузки позволяют компании соблюдать все необходимые ковенанты.

На фоне общего увеличения долгового портфеля Positive Technologies улучшила его структуру, снизив зависимость от краткосрочных банковских кредитов. С этой целью в 2024 г. были размещены два выпуска облигаций, позволяющих компании привлекать долгосрочное финансирование на более комфортных и предсказуемых условиях. Доля облигаций в общем портфеле заимствований по состоянию на конец отчетного периода составила 64%.

Следуя дивидендной политике, Positive Technologies не планирует выплачивать дивиденды акционерам по итогам 2024 г. в 2025 г. Возвращение NIC в положительную зону и обеспечение возможности выплачивать дивиденды акционерам – ключевые финансовые задачи для компании в 2025 г.

Структура капитала и реализация программы совладения

В декабре 2024 г. Банк России зарегистрировал итоги дополнительного выпуска акций Positive Technologies, о планах реализации которого компания рассказывала с момента выхода на биржу в 2021 г. Основной задачей выпуска была реализация программы стимулирования роста капитализации. Общее количество контрибьюторов, сделавших существенный вклад в рост бизнеса и рыночной капитализации, разработку и запуск прорывных продуктов и решений, составило около 1900.

В течение года значимых изменений в структуре акционерного капитала не происходило. Общее количество акционеров Positive Technologies в 2024 г. увеличилось более чем на 15 тыс. и составило 211 тыс. В 2025 г. число держателей акций продолжило расти и по состоянию на конец февраля превысило 222 тыс., среди которых около 190 юридических лиц.

В 2025 г. компания не планирует проведение дополнительной эмиссии акций в рамках основных принципов работы с капиталом. К рассмотрению этого вопроса Positive Technologies может вернуться не ранее 2026 г., при соблюдении ряда условий: рост бизнеса, увеличение капитализации, возобновление дивидендных выплат.

Цели на 2025 г.

Менеджмент компании прогнозирует, что объем отгрузок по итогам 2025 г. составит от 33 до 38 млрд руб., при ожидаемом среднем значении на уровне 35 млрд руб. Среднесрочные финансовые цели компании на 2025 г. включают в себя возвращение к таргетируемым темпам роста бизнеса и маржинальности управленческой чистой прибыли, обеспечивающее возможность осуществления дивидендных выплат по итогам 2025 г. Для достижения этих задач компания завершает внутреннюю трансформацию, в рамках которой пересмотрены подходы к управлению компанией с точки зрения эффективности и целесообразности. Осуществляется строгий контроль за расходами, в частности, на маркетинг, крупные мероприятия и инфраструктурные проекты.