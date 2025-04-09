RED Security: сфера услуг впервые вышла на третье место по объему DDoS-атак

Компания RED Security сообщает, что по итогам I квартала 2025 г. сфера услуг впервые вошла в тройку отраслей, наиболее подверженных DDoS-атакам, обойдя по этому показателю финансы и ТЭК. При этом в течение всего 2024 г. сфера услуг не поднималась выше пятого места по числу DDoS-атак, а по итогам 2023 г. не входила и в пятерку лидеров. Всего же с января по март 2025 г. специалисты RED Security зафиксировали свыше 27,9 тыс. DDoS-атак на ресурсы заказчиков. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

На протяжении 2024 г. объем DDoS-атак на ресурсы организаций сферы услуг демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 35%. Однако в I квартале 2025 г. данная вредоносная активность резко возросла, показав прирост на 80% по сравнению с предыдущим кварталом.

Наиболее атакуемым в сфере услуг стал сегмент развлечений. На сайты кинокомпаний и кинотеатров, парков развлечений, музыкальных и других культурно-развлекательных сервисов пришлось почти три четверти об общего объема DDoS-атак. 9% атак были направлены на сервисы аренды недвижимости, 6,7% – на ресурсы, предоставляющие различные аналитические услуги, 3,7% – на туристический сегмент.

«Рост интереса злоумышленников к ресурсам организаций сферы услуг объясняется несколькими факторами. Во-первых, в эпоху цифровой реальности это одно из наиболее востребованных населением направлений в онлайне, следовательно, прерывание работы таких ресурсов всегда будет заметным. Во-вторых, с точки зрения массовых атак, к которым относится DDoS, хакеры переключаются на менее охваченные защитой сегменты бизнеса. Все-таки организации финансового сектора, ИТ и телеком индустрии, промышленные предприятия, ТЭК и ряда других отраслей уже многие годы испытывают на себе бремя интенсивных кибератак и активно реализуют защиту от базовых угроз. Поэтому атакующие ищут для себя возможности в новых направлениях», – отметил руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.

Чаще всего в I квартале 2025 г. злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты столичных компаний, оказывающих услуги населению. В регионах от DDoS-атак чаще страдали ресурсы сервисных организаций, расположенных в Приволжском, Уральском и Южном федеральном округах.