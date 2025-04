«Лаборатория Касперского» получила наибольшее количество первых мест в мире по итогам независимых отраслевых тестов 2024 года

В 2024 г. «Лаборатория Касперского» приняла участие в 95 независимых тестах и обзорах, ее продукты заняли первые места 91 раз и 92 раза вошли в тройку лидеров, достигнув высочайших результатов среди конкурентов в 12-й раз подряд. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Метрика ТОП-3 отражает, насколько успешно проявлял себя вендор в независимых сравнительных тестах в течение календарного года. Индекс рассчитывается на основе общего числа тестов, в которых принимали участие защитные решения вендора, и количества первых трех мест, которые они получили, что отражает всестороннюю оценку эффективности его продуктов для компаний и пользователей. Метрика ТОП-3 состоит из оценок от авторитетных независимых тестовых лабораторий, таких как AV-Comparatives, AV-Test, SE Labs, и других.

Решение Kaspersky Premium для Windows показало лучший уровень защиты от фишинга из восьми сертифицированных участников в антифишинговом тесте от AV-Comparatives, в котором в совокупности тестировалось 15 решений. Оно получило антифишинговую сертификацию и заняло первое место по уровню детектирования фишинга с нулевым количеством ложноположительных срабатываний.

Решение Kaspersky Security для бизнеса продемонстрировало 100%-ю защиту в тестах AV-Comparatives на защиту от несанкционированного доступа к учетным данным, успешно пройдя все 15 тестов. Продукт был также одобрен тестовой лабораторией за защиту от неавторизованного внедрения в процессы. Решение Kaspersky EDR Expert было высоко оценено лабораторией за достижение 100% совокупного показателя активного реагирования (cumulative Active Response rate) в тестировании EDR-решений на качество обнаружения и предотвращения сложных угроз (Endpoint Prevention and Response Test) и было сертифицировано и награждено статусом «Стратегического лидера» в третий раз подряд.

2024 г. также принес «Лаборатории Касперского» девять ежегодных наград Best 2024 от AV-Test. В пользовательском сегменте награды получили: решение Kaspersky Plus — за лучшую защиту (Best Protection) и за лучшую защиту от ложных срабатываний (Best Usability), а также решение Kaspersky Premium — за лучшую защиту для устройств на MacOS (Best MacOS Security Award). В корпоративном сегменте лаборатория AV-Test присудила решениям Kaspersky Small Office Security (KSOS) и Kaspersky Security для бизнеса награды за лучшую защиту от массовых угроз (Best Protection), лучшую защиту от продвинутых угроз (Best Advanced Protection) и лучшую защиту от ложных срабатываний (Best Usability Awards).

В 2024 г. решения Kaspersky Plus (а с четвертого квартала решение Kaspersky Premium), Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security получили наивысшее количество баллов по параметру общего качества защиты (Total Accuracy Rating) во всех четырех квартальных тестах от SE Labs. Эти продукты получили максимум возможных баллов, что отражает их 100%-ю эффективность в защите от массовых и целевых кибератак при отсутствии ложноположительных срабатываний — по методологии SE Labs.

2024 г. стал еще одним успешным годом в истории измерения метрики ТОП-3. С 2013 г. «Лаборатория Касперского» приняла участие более чем в тысяче независимых тестов, 871 раз вошла в тройку лидеров, и этот показатель выше, чем у конкурентов.

«12-й год подряд наши решения успешно достигают самых высоких результатов в независимых отраслевых тестах, и компания остаётся самым награждаемым вендором в индустрии кибербезопасности. Занимая лидирующие позиции в метрике ТОП-3, "Лаборатория Касперского“ демонстрирует готовность устанавливать более высокие стандарты качества и обеспечивать кибербезопасность во всех аспектах. Для нас большая честь получить ещё одно подтверждение высокого класса создаваемой нами защиты, которую мы предоставляем организациям и пользователям по всему миру», — сказал Александр Лискин, руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского».