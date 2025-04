«Индид» защищает доступ к ключевым ИТ-системам ООО «Сбер Лигал»

ООО «Сбер Лигал» (входит в экосистему «Сбера») завершило внедрение продуктов компании «Индид» – российского разработчика решений в области защиты айдентити. Программные комплексы Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) и Indeed Access Manager (Indeed AM) позволили клиенту обеспечить эффективное управление доступом пользователей к информационным ресурсам и строгий контроль над ним, а также повысить безопасность корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

ООО «Сбер Лигал» управляет онлайн-сервисом «СберПраво», с помощью которого можно в любое время суток получить помощь по любым юридическим вопросам. Благодаря высокому уровню информационной безопасности этой площадки консультанты и пользователи могут комфортно взаимодействовать и быть уверенными, что их данные надежно защищены.

Внедрение продуктов компании «Индид» позволило ООО «Сбер Лигал» повысить устойчивость цифровой платформы к актуальным киберугрозам. С помощью Indeed Access Manager (Indeed AM) организация выстроила централизованную систему усиленной аутентификации, чтобы защищать локальный и удаленный доступ сотрудников к критически важным системам, и обеспечила единую процедуру проверки подлинности. Прежде чем получить доступ к целевым ресурсам (серверам, устройствам или приложениям), все пользователи проходят обязательную двухфакторную аутентификацию.

С помощью Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) компания защищает привилегированные учетные записи. Продукт помогает минимизировать риск несанкционированного доступа пользователей с расширенными правами к информационным системам и критичным данным. Действия внутренних и внешних пользователей, совершаемые в рамках привилегированных сессий, фиксируются и записываются в журналах событий, что позволяет оперативно расследовать инциденты. Кроме того, Indeed PAM включает в себя гибкие и удобные инструменты автоматизации процессов администрирования, поэтому клиент смог существенно снизить нагрузку на ИТ-специалистов, ускорив создание учетных записей и упростив их обновление.

«Один из наших приоритетов – гарантировать высокий уровень защиты систем и данных клиентов. Мы решаем эту задачу на основе комплексного подхода. Ключевым звеном здесь является надежный и контролируемый доступ пользователей к инфраструктуре и соблюдение строгой парольной политики. Применение решений Indeed AM и Indeed PAM позволило нам защитить доступ не только обычных, но и привилегированных пользователей, реализовать прозрачные механизмы контроля над правами сотрудников. Мы значительно снизили риски, связанные с внутренними угрозами, повысили защищенность ИТ-ресурсов и обеспечили соответствие высоким стандартам безопасности», – сказал Кирилл Заневский, генеральный директор ООО «Сбер Лигал».

«Внедрение Indeed AM и Indeed PAM – еще один важный шаг компании "Сбер Лигал“ на пути к укреплению систем и процессов защиты с помощью новых технологий и лучших практик в области кибербезопасности. Одно из главных преимуществ наших программных комплексов – возможность создать единую точку управления учетными записями обычных сотрудников и пользователей с расширенными правами. Это позволяет оперативно выявлять подозрительные действия и предотвращать потенциальные угрозы. Администраторы могут контролировать, кто и как получает доступ к критически важной информации и системам, тем самым снижая риски инцидентов, в том числе риски утечек данных и несанкционированного доступа», – сказал Кирилл Мичурин, руководитель группы продаж «Индид».