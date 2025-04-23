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Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения за досрочным периодом Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который прошел с 21 марта по 21 апреля 2025 г. в 66 субъектах России. Свыше 3,2 тыс. установленных компанией цифровых камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», что позволило гарантировать объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Общее время трансляции составило 48 тыс. часов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система видеонаблюдения «Ростелекома», организованная на высокоскоростных оптических каналах связи, была смонтирована более чем в 1,7 тыс. аудиторий в пунктах проведения экзаменов и региональных центров обработки информации (РЦОИ). В каждом помещении специалисты провайдера установили не менее двух современных IP-камер, которые поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, а персональные данные участников и содержание заполненных бланков регистрации остаются в тайне.

Видео из аудиторий в режиме реального времени транслировалось на портал «Смотри ЕГЭ». Архив видеозаписей ЕГЭ-2025 будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома», географически распределенных по территории России и оснащенных новейшими системами защиты от хакерских атак, до 1 марта 2026 г.

Для повышения надежности контроля «Ростелеком» также использует технологию анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети. Система настроена на обнаружение подозрительного поведения участников экзамена: использования запрещенных предметов (средств связи и шпаргалок) и выноса контрольно-измерительных материалов. В режиме реального времени нейросеть обрабатывала данные из всех аудиторий, задействованных в проведении досрочного этапа ЕГЭ.

Кирилл Шишкин, директор департамента национальных программ «Ростелекома»: «Высокотехнологичная система видеонаблюдения “Ростелекома”, интегрированная с нейросетью и системой видеоаналитики, обеспечила всесторонний контроль за проведением ЕГЭ. Использование высокоскоростных оптических каналов связи и нейросетевых технологий позволяет нам в режиме онлайн анализировать поведение участников, оперативно реагируя на любые подозрительные действия. Внедрение современных ИТ-решений позволило вывести процесс проведения ЕГЭ на качественно новый уровень безопасности и объективности».

Государственные экзамены в 2025 г. проходят в три этапа: досрочный (с 21 марта по 21 апреля 2025 г.), основной (с 23 мая по 23 июня 2025 г.), дополнительный (с 4 по 23 сентября 2025 г.) — в каждом периоде предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. В 2025 г. также впервые выделены два дня на пересдачу — 3 и 4 июля 2025 г.

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