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Positive Technologies использует ITSM-систему SimpleOne

ИБ-компания Positive Technologie мигрировала на российскую систему управления ИТ-услугами от SimpleOne (входит в корпорацию ITG). ITSM-система позволила организовать поддержку более 10 тыс. пользователей и 60 бизнес-процессов. Проект реализовали команды системных интеграторов ITglobal.com (корпорация ITG), и «Медиа-тел»‎. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. В компании возникла потребность в модернизации системы управления клиентской поддержкой, до этого использовалось зарубежное программное обеспечение. После анализа российского рынка ITSM-решений эксперты Positive Technologies выбрали SimpleOne ITSM.

«SimpleOne позволила реализовать гибкие процессы поддержки, учитывающие специфику продуктов и сервисов в сфере кибербезопасности. Особенно важным для нас стало внедрение функциональности по управлению лицензиями, инсталляциями и продуктами, реализованной на базе модуля CMDB», — отметил Олег Замощин, директор сервисного центра Positive Technologies.

Интеграция SimpleOne ITSM от начала внедрения до запуска системы в промышленную эксплуатацию заняла шесть месяцев. В ходе проекта команды клиента и интеграторов дополнительно реализовали уникальные решения, например, систему управления многоуровневыми SLA для разных продуктов и категорий клиентов. Для бесшовного процесса обработки обращения была настроена двусторонняя интеграция с клиентским порталом Positive Technologies. Теперь клиенты могут отправлять заявки на обслуживание, получать информацию о лицензиях и давать обратную связь.

«Хотя изначально планировалось использовать максимально коробочное решение, гибкость платформы позволила реализовать все пожелания без компромиссов. Мы существенно доработали пользовательский интерфейс, добавив визуализацию элементов управления и настроив удобную навигацию», — сказал Владимир Лялеко, директор центра управления ИТ-услугами «Медиа-тел».

SimpleOne ITSM используют все сотрудники Positive Technologies, занимающиеся поддержкой продуктов и лицензий, а также частично специалисты R&D-департамента. Более 10 тыс. пользователей взаимодействуют с системой через клиентский портал. Объем обращений достигает 40 тыс. в месяц.

«Решение SimpleOne оказалось оптимальным вариантом, отвечающим всем потребностям компании к гибкости и функциональности. Уверен, что внедренная система поможет Positive Technologies и далее поддерживать высокое качество сервиса», — отметил Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

«В современных условиях компании уделяют все большее внимание сервисным процессам. Важно не только поставить качественный продукт, но и организовать его дальнейшую поддержку на высочайшем уровне. Мы как вендор решений понимаем это очень хорошо, поэтому и разрабатываем продукт, который способен закрыть любую потребность»‎, — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.

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