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Контроль паводка: «Ростелеком» установил гидрологический комплекс для мониторинга уровня воды на реке Ишим

В городе Ишиме Тюменской области «Ростелеком» установил автоматизированный комплекс мониторинга паводковой обстановки. Оборудование смонтировано на мосту через реку в микрорайоне Киселевка. В сезон половодья водоем становится опасным и непредсказуемым. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Для наблюдения за уровнем воды мастера провайдера смонтировали на металлической основе моста бесконтактный ультразвуковой датчик. В случае превышения пороговых значений устройство отправляет сигнал на пульт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) единой дежурно-диспетчерской службы Ишима. Высокотехнологичное оборудование помогает специалистам взять под контроль ситуацию с паводком, а также заблаговременно проинформировать жителей о риске затопления земельных угодий и придомовых территорий. На данный момент в Ишиме и Ишимском районе установлено 40 устройств оповещения.

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Ростелеком
«Ростелеком» установил гидрологический комплекс для мониторинга уровня воды на реке Ишим

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «Благодаря комплексу мониторинга уровня воды повысится скорость получения важной информации ответственными лицами и населением Ишима, что важно в период паводка для принятия оперативных решений. При пиковом значении устройства мгновенно передадут сигнал на муниципальные пульты управления, которые, в свою очередь, автоматически доведут информацию до ответственных лиц. Еще один плюс этого решения – возможность подключения к существующей региональной автоматизированной системе централизованного оповещения. Это обеспечит мгновенную передачу информации о малейших изменениях уровня воды, зафиксированных датчиками, что позволит оперативно реагировать на ситуацию»

Цифровое решение пока запущено в пилотном режиме. Идет отладка и настройка оборудования. В дальнейшем система позволит получать информацию в онлайн-формате для оперативного принятия решений.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Устройство измеряет расстояние от моста до поверхности реки, посылая ультразвуковые волны. Эти сигналы отражаются от глади воды и возвращаются обратно, позволяя определить и фиксируя уровень затопления в конкретный момент времени. Инновационная технология, внедренная нами в Ишиме, отвечает современным стандартам и поможет решить ряд задач, связанных с мониторингом состояния водных объектов и точностью прогнозирования аварийных ситуаций».

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