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В Лаборатории Servicepipe более 40 инженеров прошли освоение курса противодействию сетевым угрозам

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, сообщает об окончании курса мероприятий в форме обучающих семинаров и практических занятий, направленных на развитие навыков работы по защите ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз с помощью системы DosGate. Обучение было организовано на базе исследовательской Лаборатории Servicepipe и включало в себя как теоретическую часть в виде подробного изучения архитектуры системы DosGate, освоения методик самостоятельного развертывания, настройки системы и проведение пусконаладочных работ, так и отработку полученных знаний и навыков на практике. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

DosGate — адаптивная система защиты ИT-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз, интегрируемая как ПО или ПАК. Состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелонированную защиту на L3–L7, гибкость фильтрации. Высокая производительность каждой аппаратной платформы (до 400 Gbps и 400 Mpps) обеспечивает стабильность работы при крупных DDoS-атаках.

В итоге более 40 инженеров из разных компаний прослушали обучающий курс, большинство из них успешно прошли финальное тестирование и получили сертификаты о прохождении курса.

В частности, сертифицированные специалисты по работе с DosGate теперь есть в 16 компаниях, среди которых NAG, «Мобиус Технологии», iTProtect, IT Distribution, Angara Security, StaffSoft, «ФД‑Телеком», «Спикател», MTS, Step Logic, «T1 интеграция» и др.

«Servicepipe ранее уже неоднократно проводил обучение представителей компаний-партнеров работе со своими продуктами, однако сегодняшний курс существенно отличается от предыдущих — это не просто так называемое «введение в продукт» или голая теория, а практические навыки защиты инфраструктуры с использованием нашей системы DosGate, – сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Курс обучения совсем непрост и требовал от обучающихся приложить немало усилий для успешного усвоения материала, но я рад, что большинство с успехом решили все задания, сдали финальный тест и получили сертификаты. Интерес же к обучению был настолько высок, что часть заявок мы были вынуждены перенести на летний поток и сейчас активно планируем еще один курс».

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