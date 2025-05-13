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«АйТи Бастион» представила ИБ-решение для малого и среднего бизнеса

Российский разработчик средств защиты ИТ-инфраструктуры вывел на рынок «СКДПУ НТ Старт» — систему управления привилегированными доступами, адаптированную под задачи малого и среднего бизнеса. Она позволяет контролировать работу администраторов и внешних подрядчиков, снижает риски утечки данных, обеспечивает надежность информационных систем.

«СКДПУ НТ Старт» создана специально для небольших компаний, которые предъявляют высокие требования к информационной безопасности: с числом критически важных ИТ-систем до 50, штатом до 100 сотрудников и ИТ-командой не более 20 человек. Такие компании часто работают с подрядчиками, используют аутсорсинг и входят в цепочки поставок крупных холдингов. Они нуждаются в надежной защите персональных и критичных данных, но сталкиваются с высокой текучестью кадров и ограниченным бюджетом на безопасность.

Решение компании «АйТи Бастион» позволяет в автоматическом режиме контролировать доступ к корпоративным ИТ-сервисам, фиксировать действия привилегированных пользователей, а также прерывать их сессии в случае совершения противоправных команд. Причем правила работы настраиваются в зависимости от потребностей заказчика: от запрета на копирование больших файлов до разграничения доступа по IP-адресу или интервалу времени.

«СКДПУ НТ Старт» легко встраивается в инфраструктуру без необходимости ее изменения и установки агентов. Система поддерживает работу с наиболее распространенными протоколами RDP, VNC, SSH, Telnet, RAWTCP. Интеграция занимает от одного до четырех часов и не требует сложного администрирования в дальнейшем.

«Малый и средний бизнес нуждается в полнофункциональных и доступных решениях для защиты информации, ведь риски кибератак касаются всех компаний, независимо от их размера. Наш продукт СКДПУ НТ Старт — это шаг к созданию комплексной экосистемы информационной безопасности и актуален для тех компаний, которые развиваются и заботятся о своей репутации. Мы предлагаем бизнесу перейти на качественно новый уровень обеспечения безопасности с сохранением привычных инструментов работы и администрирования», — сказал Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса компании «АйТи Бастион».

«СКДПУ НТ Старт» уже доступен для заказа через партнерскую сеть компании. Решение предусматривает лицензию на 10 конкурентных сессий и до 50 контролируемых ИТ-систем.

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