«Гарда» и R-Vision помогут бизнесу быстрее выявлять и предотвращать кибератаки

Группа компаний «Гарда» и российский разработчик систем кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость «Гарда WAF» и R-Vision SIEM. Теперь клиенты могут быстрее выявлять инциденты и эффективнее управлять ими. Объединение данных из обеих систем позволяет детектировать атаки на веб-приложения и API, отслеживать подозрительные действия и подключать другие инструменты для анализа и реагирования. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

WAF (Web Application Firewall) обеспечивает защиту на уровне приложений, предотвращая попытки взлома и утечек данных, в то время как SIEM-системы повышают киберустойчивость организации за счет централизованного сбора, нормализации и анализа событий информационной безопасности. Их интеграция позволяет заказчикам выявлять и анализировать действия злоумышленников и инциденты.

События из «Гарда WAF» корректно передаются в R-Vision SIEM, где нормализуются и обрабатываются с применением заранее подготовленных правил корреляции. Это повышает точность и скорость выявления действий хакеров. Дополнительно данные WAF теперь могут использоваться в других системах мониторинга, обеспечивая более полный контекст при анализе атак.

«Мы стремимся создавать решения, которые становятся частью единой экосистемы кибербезопасности, способной эффективно реагировать на современные угрозы. Интеграция с R-Vision SIEM повышает прозрачность анализа ИБ-инцидентов, ускоряет принятие решений и сокращает издержки на информационную безопасность», ‒ сказал Лука Сафонов, группа компаний «Гарда».

«Сотрудничество R-Vision с группой компаний “Гарда” направлено на обеспечение высокого уровня кибербезопасности для клиентов. Интеграция продуктов R-Vision SIEM и “Гарда WAF” расширяет возможности для мониторинга и реагирования на инциденты и тем самым способствует повышению устойчивости к киберугрозам компаний в различных секторах экономики», ‒ сказал Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.