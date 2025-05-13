Solar inRights 3.7 — больше скорости, меньше рутины: пакет инструментов SDK, обновленная конфигурация, улучшенный UI

ГК «Солар» представила версию IdM-платформы Solar inRights 3.7. Среди обновлений ─ пакет инструментов SDK (software development kit) для разработки плагинов, скриптов и конфигураций, упрощенная интеграция с источником кадровых данных «1C» и управляемыми системами. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar inRights – это решение для управления учетными записями и правами доступа к корпоративным данным. В новой версии Solar inRights 3.7 «Солар» выбрал последовательный подход к развитию технологий управления доступом, который предотвращает утечку персональных данных и конфиденциальной информации. Как отмечают эксперты компании, на рынке формируется тренд на межсистемное взаимодействие IdM-платформ с технологиями защиты данных, продуктами класса SIEM, DAG, а также ведущими российскими EPR, CRM и другими корпоративными решениями.

Эксперты «Солара» добавили пакет инструментов SDK для разработки плагинов, скриптов и конфигураций в обновленную версию Solar inRights 3.7, которые упрощают интеграцию и расширяют функциональность IdM-платформы.

Стандартная конфигурация продукта развивается в соответствии с требованиями заказчиков. В новой версии Solar inRights 3.7 обновлены шаблоны подключения управляемых систем MS Active Directory и MS Exchange. Также создан новый шаблон подключения источника кадровых данных «1С». Взаимодействие между всеми системами осуществляется по Rest API для эффективного обмена информацией.

Распределение обязанностей пользователей Solar inRights обеспечено за счет пересмотра бизнес-ролей сотрудников. Также доработаны несколько модулей системы, которые повышают удобство работы с объектами и данными: со справочниками, маршрутами, ролями, карточками пользователей и с заявками.

«В Solar inRights 3.7 мы уделили особое внимание простоте интеграции с кадровыми системами и управляемыми сервисами. Это позволяет ИТ-специалистам быстро развернуть платформу и встроить ее в ИТ-инфраструктуру клиента. Готовый SDK делает нашу IdM-платформу более гибкой. Теперь администраторы и разработчики могут легко создавать плагины и скрипты под конкретные задачи бизнеса. Доработанные отчеты помогают контролировать доступ пользователей, оперативно выявлять нарушения и минимизировать риски нарушения прав доступа к чувствительным данным. Все нововведения сокращают время внедрение нашего продукта и снижают нагрузку на ИТ-команду клиента», – отметил Егор Васильев, директор департамента развития продуктов управления доступом ГК «Солар».

Разработчики «Солара» доработали форму заявки, которая отображает весь маршрут согласования, включая его последовательность, текущий статус и завершенные этапы. Таким образом, инициаторы, согласующие лица и администраторы получают прозрачный инструмент для выдачи прав доступа.

В версии Solar inRights 3.7 доработана внутренняя ролевая модель системы и добавлена новая роль «Аудитор». Она позволяет просматривать информацию в корпоративном хранилище, даже если у сотрудника нет прав вносить в нее изменения. В результате упрощается работа администратора IdM-платформы «Солара» при выдаче прав для аудиторских проверок.

В новой версии также реализованы возможности для выполнения массовых операций. Они ускоряют обмен данными IdM-платформы с управляемыми системами: создают необходимые роли и распределяют их по каталогам. Это значительно сокращает трудозатраты ИТ-подразделений по настройке подключения управляемых систем.

Эксперты «Солара» улучшили информирование пользователей Solar inRights о сбоях при назначении полномочий в управляемых системах. Теперь IdM-платформа автоматически переводит заявку в статус «Выполнено, есть ошибки», этот статус можно посмотреть в журнале сбоев в карточке заявки. Если администратор устранил сбой в системе, то Solar inRights 3.7. может автоматически переводить заявку в конечный статус, а также дает возможность в ручном режиме перевести заявку в статус «Выполнено» с соответствующими правами.

Разработчики IdM-платформы Solar inRights 3.7 завершили редизайн продукта: улучшили навигацию внутри системы и доработали формы для просмотра данных и работы с информацией.

Solar inRights сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информации по четвертому уровню доверия, поддерживает интеграцию с DLP-платформой Solar Dozor, Solar DAG, работает с ОС Astra Linux и постоянно наращивает возможности эффективной интеграции с «1С».