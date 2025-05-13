Во время майских праздников произошел всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров и в сервисах бронирования билетов и отелей

Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от DDoS-атак, выявили значительный всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров, а также в онлайн-сервисах бронирования билетов и отелей во время майских праздников. По данным аналитиков, объем бот-трафика на туристическую отрасль с первого по 10 мая 2025 г. вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Для анализа были использованы данные клиентов компании. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Специалисты StormWall определили, что во время майских праздников киберпреступники использовали ботов с целью получения коммерческой выгоды. Чаще всего злоумышленники применяли ботов для мошенничества с SMS-сообщениями, парсинга, тестирования платежных карт и захвата учетных записей. Кроме того, хакеры создали довольно большую армию ботов для запуска DDoS-атак на сайты туроператоров и онлайн-сервисы бронирования билетов и отелей.

В рамках анализа ситуации было выявлено, что ботнет, который активно использовали хакеры для организации атак на туристическую отрасль, насчитывал примерно 300 тыс. зараженных устройств. С помощью данного ботнета злоумышленники организовали серию DDoS-атак на туристические компании в разных регионах России, причем средняя мощность атак составляла 2.3 Гбит/с, а пиковая мощность достигала 800 Гбит/с.

Несмотря на внушительный размер ботнета и высокие показатели мощности, большинство туристических организаций уже были достаточно хорошо подготовлены к подобным атакам, и хакеры не смогли причинить компаниям серьезный вред. Сайты некоторых региональных туроператоров не работали в течение нескольких часов, однако, позже работа онлайн-ресурсов была возобновлена.

Проблема роста бот-трафика в России становится все более актуальной с каждым днем. По итогам 2024 г. объем бот-трафика в России вырос на 86% по сравнению с 2023 г. В I квартале 2025 г. объем бот-трафика в стране увеличился на 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Судя по событиям во II квартале этого года, бот-трафик продолжает набирать обороты, что может привести к негативным последствиям для российских компаний.

«Мы уже долгое время следим за ростом бот-трафика в России. Использование ботов помогает злоумышленникам обогащаться, поэтому хакеры продолжают использовать данный инструмент, а бот-трафик продолжает расти. В такой сложной ситуации мы рекомендуем российским компаниям использовать профессиональные решения, которые могут предотвратить угрозы, исходящие от ботов. Использование профессиональных сервисов позволило бы создать эффективную защиту онлайн-ресурсов компаний и обеспечило бы бесперебойную работу организаций», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.