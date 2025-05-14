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Компания MONS выходит на рынок услуг информационной безопасности

Дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг» MONS расширила перечень ИТ-услуг за счет направления «информационная безопасность» (ИБ) и начала предоставлять полный цикл услуг по созданию, внедрению и поддержке ИТ-инфраструктуры — от поставки оборудования и разработки ПО, до обеспечения безопасности данных. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Теперь эксперты MONS будут самостоятельно реализовывать все этапы инфраструктурных ИТ-проектов, включая обеспечение ИБ, а бизнес получит возможность приобрести комплексные решения под ключ у одного партнера. Такой подход упрощает взаимодействие ИТ-подрядчика с заказчиком, снижает риски и повышает эффективность, а также обеспечивает высокий уровень согласованности и контроля, что особенно важно для крупных компаний, где требования к безопасности и надежности крайне высоки.

В перечень услуг MONS, связанных с ИБ, входят проведение аудитов и пентестов для выявления уязвимостей и оценки уровня защищенности; разработка документации в сфере ИБ, соответствующей стандартам и нормативным требованиям регуляторов; а также защита систем и приложений от кибератак и внутренних угроз. Кроме того, специалисты MONS начали заниматься внедрением решений в области ИБ (SIEM-системы для мониторинга и анализа событий безопасности, PAM (Privileged Access Management) для управления привилегированным доступом, DLP (Data Loss Prevention) для предотвращения утечек конфиденциальной информации, 2FA (двухфакторная аутентификация). Также в список услуг входят установка и настройка антивирусной защиты для обнаружения, блокировки вредоносного ПО и предотвращения его распространения в корпоративной сети; анализ кода ПО для выявления уязвимостей на этапе разработки. В ближайшее время компания планирует создать собственную фишинговую платформу.

Сегодня MONS сотрудничает с ведущими вендорами в сфере ИБ и выполняет более 50 типов работ в этом направлении.

«Создание направления по информационной безопасности – это закономерный этап развития нашей компании. Обеспечение информационной безопасности всегда было частью наших проектов, но сейчас, учитывая рост спроса на комплексные решения, растущее количество киберугроз и ужесточение требований к защите данных, мы решили усилить практику, привлекая новых талантливых специалистов и выстраивая сильные партнерства. При этом ключевые задачи, такие как сканирование периметра, пентесты, аудит кода, анализ защищенности и проведение аудитов, мы будем выполнять исключительно своими силами», — отметил Дмитрий Кочанов, генеральный директор MONS.

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