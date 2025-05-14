МТС защитила жителей Ямала от 3 млн нежелательных звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Ямало-Ненецкого автономного округа за I квартал 2025 г. За это время сервисом «Защитник» заблокировано более 3 млн нежелательных звонков, что на 14% больше по сравнению с первым кварталом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» было заблокировано более 700 тыс. минут от спамеров и потенциальных мошенников. Больше всего звонков было совершено из категории «Банки и финансы», на втором месте – «Реклама и опросы», на третьем – «Коллекторы». Средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из Ямала-Ненецкого автономного округа в I квартале 2025 г. превысило 6000 вызовов. Чаще всего спам-звонки ямальцам поступали в марте 2025 г.

«Мы постоянно совершенствуем умные алгоритмы, которые позволяют защитить наших клиентов от мошенников, назойливого спама, утечки персональных данных и кражи денежных средств. Например, наш «Защитник» может поговорить с спамером за вас и прислать расшифровку беседы, а опция «Безопасный звонок» предупредит о разговоре с потенциальным злоумышленником. В то же время ямальским пользователям важно соблюдать правила цифровой гигиены: не оставлять номер в сомнительных интернет-магазинах, не переходить по подозрительным ссылкам, не использовать сложные пароли от личных кабинетов, а также рассказывать детям о способах защиты от телефонных мошенников», – сказал директор филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.