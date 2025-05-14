«Яндекс Маркет» усилит защиту от мошенников с помощью ИИ

«Яндекс Маркет» разработал алгоритм на основе технологий «Яндекса», который умеет отслеживать мошенничества еще до того, как они принесут какой-либо вред покупателям, партнерам или самому маркетплейсу. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Алгоритм анализирует данные, поступающие на протяжении всего пути товара от систем управления складами, логистикой, заказами и других. На основе этих данных он просчитывает потенциальные сценарии движения товара. Если в них обнаруживается отклонение от нормы, например, задержка доставки или смена маршрута, алгоритм сигнализирует об этом службе безопасности. Та, в свою очередь, немедленно блокирует операции с товаром и инициирует расследование. Несмотря на то, что алгоритм только недавно был выведен из тестирования, он уже предотвратил реальный случай мошенничества.

Описанный алгоритм — только часть большой системы, обеспечивающей безопасность покупателей и партнеров маркетплейса. Компания ежегодно проводит десятки внутренних и внешних аудитов безопасности, выявляя и устраняя потенциальные уязвимости в своих ИТ-системах и логистической инфраструктуре. Параллельно ведется работа с партнерами — например, для владельцев и управляющих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) доступен бесплатный обучающий курс по безопасности. Он помогает минимизировать риски кризисных ситуаций и повысить общий уровень защиты и эффективности работы ПВЗ.