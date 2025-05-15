Axoft стал официальным дистрибьютором продуктов Bi.Zone

Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили соглашение, согласно которому Axoft сможет поставлять ключевые решения Bi.Zone для обеспечения кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Чтобы помочь компаниям минимизировать риски, Bi.Zone совершенствует продукты и делает их доступнее, расширяя партнерское присутствие на рынке.

Среди решений Bi.Zone, которые Axoft предоставит своим партнерам, — набор инструментов, позволяющих повысить киберустойчивость компаний в условиях изменяющегося ландшафта угроз.

В рамках партнерства Axoft займется дистрибуцией флагманских продуктов, в том числе Bi.Zone EDR (решение для защиты конечных точек от сложных угроз), Bi.Zone PAM (система по управлению привилегированным доступом по модели нулевого доверия), Bi.Zone Secure SD-WAN (платформа для безопасной трансформации сети).

Сотрудничество позволит Axoft расширить портфель современными решениями в области кибербезопасности. Кроме того, партнерам Axoft станет легче подбирать конфигурации решений под нестандартные запросы заказчиков.

Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft: «Axoft — это прежде всего центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий. Мы масштабируем бизнес через партнерский канал, тем самым оказывая всю необходимую поддержку — от получения интереса до заключения сделки. Объединение опыта наших команд позволит применить новые подходы к продвижению решений вендора на рынке. Благодаря экспертизе Axoft вендор сможет повысить скорость работы с партнерским каналом, увеличить качество реализации проектов, привлечь крупных региональных интеграторов. Потенциал сотрудничества с производителем мы оцениваем как очень высокий».

Константин Левин, коммерческий директор Bi.Zone: «Axoft — крупный дистрибьютор средств защиты с богатым опытом и высоким покрытием рынка. Особый интерес в сотрудничестве для Bi.Zone представляет широкий партнерский канал компании в России и странах СНГ. Уверен, наши продукты помогут партнерам Axoft и их заказчикам обеспечить непрерывный процесс управления бизнесом и минимизировать риски киберинцидентов».