ГК «Солар» увеличила выручку на 34% до 3,1 млрд руб. в I квартале 2025 года

ГК «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, опубликовал результаты деятельности за I квартал 2025 г. по данным управленческого учета в соответствии со стандартами МСФО.

«Солар» увеличила выручку на 34% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, усилив свои позиции на рынке информационной безопасности России.

Динамика выручки от продаж продуктов ИБ по итогам I квартала 2025 г. существенно улучшилась по сравнению с предыдущим периодом, продемонстрировав рост в размере 33%.

Группа в рамках консервативного сценария на 2025 г. планирует сохранить двузначные темпы роста выше рынка ИБ при увеличении эффективности бизнеса, в первую очередь, за счет усиления позиций в корпоративном сегменте, дальнейшего расширения продуктового и сервисного портфеля, в том числе, среднего и малого бизнеса.

«Солар» в I квартале сохранил сильные двузначные темпы роста выручки за счет привлечения новых клиентов и роста продаж как сервисов ИБ, так и активного развития продуктового портфеля. Выручка группы в I квартале 2025 г. увеличилась до 3,1 млрд руб., обеспечив рост на 34% в сравнении с I кварталом 2024 г: выручка от сервисов ИБ, в том числе, обеспечивающих регулярные доходы от аутсорсинга и подписок, в I квартале 2025 г. выросла на 34% в сравнении с I кварталом 2024 г. и составила 2,6 млрд руб. Выручка от продуктов ИБ в I квартале 2025 г. увеличилась на 33% в сравнении с I кварталом 2024 г. и составила 0,5 млрд руб., демонстрируя существенное ускорение темпов роста из квартала в квартал. «Солар» продолжает развивать линейку современных продуктов и решений ИБ, а также увеличивать долю собственных продуктов в сервисах группы.

Наиболее значительную часть доходов группа продолжает получать от заказчиков, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), что обеспечивает дополнительную устойчивость бизнес-модели в условиях геополитической нестабильности и волатильности экономики в целом.

База знаний о киберугрозах в России, формируемая в режиме реального времени в рамках работы центра исследований киберугроз Solar4RAYS и анализа больших данных из собственных источников и из сети Ростелекома, создает для группы значительные конкурентные преимущества. Группа развивает центр мониторинга киберугроз Solar JSOC, а также портфель продуктов и сервисов ИБ для всех категорий клиентов.

Финансовые итоги периода январь-март отражают сезонность бизнеса группы, характерную для всего российского рынка ИТ: исторически поступление большей части выручки в рамках финансового года приходится на второе полугодие, в то время как операционные расходы распределены более равномерно в течение всего года, что привело к отрицательному показателю OIBDA на уровне 0,4 млрд руб. в I квартале 2025 г. Рентабельность бизнеса имеет тенденцию к существенному росту во втором полугодии. При этом группа стабильно наращивает долю рекуррентной выручки, что позволяет снижать влияние сезонности.

«Солар», реализуя стратегию активного роста, по итогам последних 12 месяцев увеличил число сотрудников на 16% до 2502 человек – это как ИТ-персонал, так и специалисты в сфере маркетинга и продаж, нацеленные на расширение присутствия группы в корпоративном сегменте, что также оказало влияние на финансовый результат группы в I квартале 2025 г.

В январе 2025 г. группа в рамках планомерной реализации стратегии развития продуктового портфеля закрыла сделку по покупке 49% доли в российском разработчике платформы мониторинга «Гефест Технолоджиз». Сделка позволит «Солару» укрепить позиции на растущем рынке корпоративных решений для управления событиями информационной безопасности (SIEM).

Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар», сказал: «Инструменты кибератак усложняются с каждым годом, их скорость растет, и даже в условиях потенциального снижения международной напряженности цифровизация и киберзащита остаются приоритетом для бизнеса и государства. В этих условиях главная задача — адаптация к угрозам через комплексный подход к информбезопасности, инвестиции в технологии и подготовку специалистов. Мы видим растущий спрос на продукты и сервисы в сфере ИБ. По итогам I квартала 2025 г. «Солар» показал уверенный рост выручки на 34% в сравнении с I кварталом прошлого года, укрепив свои позиции на рынке и подтвердив статус лидера роста. «Солар» продолжает расширять клиентскую базу, развивать решения-чемпионы и запускать новые актуальные предложения. Приоритет группы – это комплексный подход к ИБ-проектам, в котором мы выступаем архитектором и несем ответственность за конечный результат. В среднесрочной перспективе мы планируем усилить свои позиции в сегменте крупных корпораций за счет комплексного предложения и расширения регионального присутствия нашего бизнеса. Еще одно важное направление работы для нас – активное развитие продуктового портфеля как за счет собственной разработки, так и покупки готовых решений и команд, а также простые и удобные сервисы для малого и среднего бизнеса. Мы намерены сохранить темпы роста выше среднерыночных. Наш консервативный сценарий подразумевает двузначные темпы роста в нынешнем году наряду с контролем затрат и повышением эффективности бизнеса».

ГК «Солар» в I квартале 2025 г. продолжила активное развитие портфеля сервисов и продуктов ИБ как в рамках собственной разработки, так и за счет покупки нишевых игроков.

Развитие сервисов ИБ

Запустили Solar Threat Intelligence Feeds, сервис по поставке потока данных об актуальных киберугрозах в режиме 24/7. Сервис позволяет крупным компаниям непрерывно обогащать свой SOC новыми знаниями об опасных инцидентах и вовремя предотвращать кибератаки.

Запустили услугу «Архитектор комплексной кибербезопасности» для крупных клиентов. «Архитектор» возьмет на себя ответственность за все процессы построения защищенной цифровой среды – аудит ИБ-ландшафта, разработку архитектуры, вендоронезависимый выбор технических решений, оркестрацию подрядчиков и финальный результат.

Разработали перенос интернет-ресурсов с Cloudflare на платформу Solar Space. Российское решение обладает еще большими преимуществами для защиты сайтов от DDoS-, ботовых и веб-атак, направленных на эксплуатацию уязвимостей.

Выявили рабочие серверы известного вредоносного приложения Mamont для Android и выпустили расследование для всего рынка, что позволило закрыть уязвимости, через которые до недавнего времени хакеры в течение несколько месяцев похищали денежные средства с банковских карт.

Развитие продуктов ИБ

Расширили продуктовую линейку Solar Space по модели on-premise (установка на стороне клиента). Программное обеспечение поможет крупным корпорациям обезопасить свои сайты от DDoS-атак мощностью до 500 тыс. запросов в секунду, взлома и вредоносных ботов.

Прошли сертификацию для включения ПАКа Solar Dozor версии 8.0 в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры России». Это упрощает для компаний-заказчиков выбор Solar Dozor в рамках импортозамещения, гарантируя соответствие ПАКа установленным требованиям безопасности.

Обеспечили совместимость решений Solar Dozor и WorksPad для минимизации утечки с мобильных устройств. Совместимость решений Solar Dozor и WorksPad поможет компаниям минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, избежать штрафных санкций, а также обеспечить соответствие требованиям регуляторов.

Расширили возможности для обнаружения и минимизации атак и уязвимостей благодаря межсетевому экрану нового поколения Solar NGFW 1.5. Новая версия предлагает расширенные возможности по обнаружению и предотвращению сетевых атак и уязвимостей, включая SSL-инспекцию, интеграцию со сторонними системами по API, улучшенные настройки сигнатур в модуле IPS.

Реализовали функционал для снижения затрат для клиентов на DevSecOps на 15% в новой версии Solar appScreener. Функционал платформы для анализа кода позволяет оптимизировать процесс DevSecOps за счет более эффективного использования ресурсов. Внедрение решений для анализа кода в процесс разработки снижает риски самых распространенных уязвимостей мобильных и веб-приложений.

Подтвердили совместимость с платформой управления учетными записями Solar inRights ОС Astra Linux. В результате значительно уменьшился риск утечки конфиденциальной информации из компаний.

В апреле 2025 г. вместе с мобильным оператором T2 и ГК «Солар» подвели итоги девяти месяцев работы сервиса по проверке утечек персональных данных частных лиц. С момента запуска услуги в августе 2024 г. клиенты T2 заказали более 2 млн отчетов об утечках. Около 65% клиентов воспользовались сервисом более одного раза.