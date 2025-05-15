Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

Жителям Тюменской области помогли избавиться от 11 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за I квартал 2025 г. За это заблокировано более 11 млн нежелательных звонков, что больше почти на треть по сравнению с I кварталом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью «Защитника» было заблокировано более 2,5 млн минут от спамеров и потенциальных мошенников, что составляет пять лет вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 14 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Банки и финансы»», на втором месте – «Реклама и опросы»», на третьем – «Коллекторы». Максимальное количество нежелательных вызовов одному абоненту из Тюменской области в первом квартале превысило восемь тысяч вызовов. Чаще всего спам-звонки тюменцам поступали в феврале 2025 г.

«Мы фиксируем рост активности злоумышленников, которые придумывают новые, более изощренные схемы обмана абонентов. Справиться с этой проблемой помогают современные эффективные решения, которые на основе технологии больших данных анализируют звонки, автоматически отвечают на них за вас, присылают расшифровку беседы, а искусственный интеллект помогает блокировать подозрительные вызовы. Это позволяет тюменцам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры», - сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

Не NGFW единым: UserGate рассказал, чем будет заниматься дальше

Знаменитые на весь мир ПК тайком подгружают вредоносное ПО. Разработчики не платят за обнаружение «дыры» и не торопятся ее закрывать

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще