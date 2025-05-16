Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник» проанализировала активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца в Татарстане было заблокировано около 19 млн нежелательных вызовов — это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному жителю Татарстана достигло почти 7 тыс. раз.

Самым активным у мошенников месяцем стал март: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце около 7 млн сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль с порядка 6 млн заблокированных звонков. В целом в I квартале 2025 г. платформа «Защитник» от МТС заблокировала около 19 млн нежелательных звонков на телефоны жителей региона. Их суммарная продолжительность составила порядка 5 млн минут или почти 9 лет несостоявшихся разговоров и сэкономленного времени татарстанцев.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.

«Злоумышленники придумывают все более ухищренные методы обмана, очень оперативно подстраиваются под информационную повестку, умело играют на страхах людей и манипулируют ими. Поэтому, самым действенным способом защититься от мошенников остается, похоже, только ограничение общения с ними. Антиспам-инструменты как раз действуют так, чтобы сомнительные вызовы в принципе не доходили до телефона абонента либо предупреждали о том, что входящий звонок может быть опасен. Такое предупреждение выдает наше бесплатное мобильное приложение «Защитник», помечая цветом уровень возможной опасности звонка и указывая предполагаемую категорию спамеров, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Более продвинутый одноименный сервис, работающий на базе искусственного интеллекта, блокирует звонки с подозрительных номеров, общается за абонента и присылает расшифровку, а дополнительная опция прямо во время разговора по телефону предупредит о том, что вы, возможно, общаетесь с мошенником», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще