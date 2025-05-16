Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС защитила жителя Новосибирска от 13 тыс. звонков спамеров и мошенников

МТС проанализировала количество звонков от спамеров и мошенников жителям Новосибирской области за первые три месяца 2025 г. В топ по «надоедливым» звонкам попали банки и финансовые организации, а также рекламные опросы и коллекторы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Возможные мошенники также попали в топ-10 рейтинга и расположились на восьмой строчке. В общей сложности за первые три месяца 2025 г. антиспам-решение МТС «Защитник» оградило жителей Новосибирской области от 31 млн нежелательных вызовов. Таким образом, сервис сэкономил абонентам МТС 14 лет — именно столько длились бы все бесполезные разговоры.

Одному из абонентов в Новосибирской области в I квартале 2025 г. злоумышленники пытались дозвониться больше 13,5 тыс. раз.

«Количество звонков от спамеров и мошенников растет с каждым годом. Если в конце прошлого года на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок, то сейчас — каждый семисотый входящий звонок в стране был мошенническим. Мы видим рост и в Новосибирской области, для сравнения: в первом квартале прошлого года наш сервис заблокировал около 21 млн звонков спамеров и мошенников — это на 10 млн меньше, чем в этом году. Во всех подобных ситуациях важно быть бдительными. При этом, операторы связи также активно внедряют цифровые сервисы, которые позволяют свести до минимума возможность общения со злoумышленниками», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Лёвкин, Bi.Zone: Максимальная выплата за найденную уязвимость составила 2,4 миллиона рублей

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще