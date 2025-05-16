Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год

Компании «Газинформсервис» и Orion soft подвели итоги успешного технологического партнерства в 2024 г. За полгода работы — с июля по декабрь 2024 г. — в 31 проекте для крупных государственных и коммерческих организаций стартовала интеграция платформы виртуализации zVirt редакции zVirt Max с внедренной в нее СУБД Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Среди заказчиков, выбравших zVirt Max с включенной в ее состав СУБД Jatoba в 2024 г.:

Государственный сектор: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта, ФГБУ «Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, ГКУ Краснодарского края «Центр организации дорожного движения», ОГКУЗ ОТ «Медицинский информационно-аналитический центр» Белгородской области и другие.

Финансовый сектор: ряд крупных банков.

Научно-исследовательские организации: АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России, Уральский государственный медицинский университет Минздрава России.

Промышленность: Саратовский нефтеперерабатывающий завод, «ЕвроХим Северо-Запад-2», Нижнекамскнефтехим, Сибирская угольная энергетическая компания.

Атомная отрасль: ряд предприятий.

ИT-сектор: ICL Системные Технологии, «Центр информационных технологий Новосибирской области», ООО «Интеллектуальные технологии».

Телекоммуникации: Московская городская телефонная сеть.

«В указанных проектах необходимо соблюдение Федерального закона номер 187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26 июля 2017 года. В таких системах нет места компромиссным технологическим решениям. Мы ценим, что нашими коллегами в компании "Орион" из ряда отечественных продуктов была выбрана "Ятоба", которая фактически стала синонимом безопасной СУБД общего назначения. Мы открыты для новых партнёров!», — сказал Алексей Белей, директор по продажам СУБД Jatoba.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Microsoft придумала хитрый способ перевести всех на Windows 11. Вышло кривое обновление для Windows 10, которое ломает систему. Починить сможет не каждый

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

Российские iPhone под угрозой массового взлома из-за отечественных программистов. Они пишут небезопасные приложения

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR

Создан шифровальщик, внедряемый прямо в микрокод процессоров

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще