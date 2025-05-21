«АйТи Бастион» представила продукт для централизованного управления секретами

Компания «АйТи Бастион» выпустила «Персональные сейфы» — новое решение для централизованного и защищенного хранения корпоративных секретов: паролей, сертификатов, ключей. Система позволит бизнесу безопасно работать с конфиденциальными данными, снижая риски утечек, упрощая управление доступами и сокращая нагрузку на специалистов по ИБ.

Решение обеспечивает централизованное хранение секретов с распределением доступа по ролям, ведением истории изменений и встроенными механизмами резервного копирования. Также в системе реализована возможность безопасной передачи секретов как внутри одного подразделения, так и между ними — например, при интеграции систем, обслуживаемых разными командами, или для бесперебойной работы в случае болезни или отсутствия ключевых сотрудников.

Новый продукт предоставляет бизнесу инструмент для контроля качества и актуальности корпоративных паролей. Система проверяет их на соответствие внутренним политикам сложности, отслеживает сроки действия и помогает контролировать регулярность смены. Встроенный генератор создает надежные и уникальные комбинации — это обеспечивает соответствие требованиям безопасности без лишней ручной работы.

Среди дополнительных возможностей «Персональных сейфов» — ограничение срока доступа к секретам: это особенно важно при работе с внешними подрядчиками и временными сотрудниками. Система поддерживает интеграцию с LDAP, AD и ALD Pro, что упрощает внедрение в корпоративную инфраструктуру и автоматизирует управление учетными данными. Решение развертывается внутри периметра заказчика, обеспечивая полный контроль над данными и соответствие требованиям регуляторов в области информационной безопасности.

Отдельное внимание уделено защите хранимых данных: каждый сейф можно «опломбировать» — установить дополнительный пароль, хранящийся вне системы. Это исключает возможность несанкционированного доступа даже компрометации основного пользовательского доступа в систему.

«Персональные сейфы» — это наш ответ на запрос бизнеса: надежный, удобный и гибкий инструмент безопасной работы с секретами. Мы учли требования не только ИТ-служб, но и информационной безопасности, внедрив в систему дополнительные уровни защиты, включая «пломбу» — механизм, исключающий несанкционированное вскрытие даже при компрометации системы», — отметил Константин Родин, заместитель директора по развитию бизнеса компании «АйТи Бастион».

Решение является еще одним инструментом для контроля и предоставления доступа в портфеле компании и может использоваться как отдельная система или как подсистема PAM-платформы СКДПУ НТ, доступная через единый интерфейс.