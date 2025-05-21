AVSoft и «АМТ-Груп» представили совместное решение для защиты критически важной информационной инфраструктуры от целенаправленных атак

Компании AVSoft и «АМТ-Груп» завершили тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и системы защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena в сетях с разграничением доступа. Совместное использование решений InfoDiode и AVSoft Athena позволяет повысить уровень защищенности доверенных сегментов, сохраняя при этом возможность контролируемой передачи файловых потоков в критически важные сетевые сегменты. Об этом CNews сообщили представители «АМТ-Груп».

Система защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena осуществляет всесторонний анализ файлового потока (включая обновления информационных систем, отчеты, прикладные файлы и другие данные), передаваемого из менее доверенного сетевого сегмента в более доверенный. Анализ проводится с использованием как статических, так и динамических методов для выявления скрытого вредоносного кода и других потенциально опасных файлов. Если в процессе сканирования обнаруживается вредоносное ПО, соответствующий файл помещается в карантин. В случае, если файл проходит проверку и разрешен к передаче, он направляется на вход устройства InfoDiode, которое обеспечивает его безопасную передачу по однонаправленному каналу в доверенный сетевой сегмент.

Использование изолированной среды AVSoft Athena позволяет проводить многоуровневый анализ файлового потока, включая статический, динамический и другие виды проверок. Применение же комплекса InfoDiode полностью исключает возможность эксплуатации вредоносного ПО и воздействия злоумышленников на защищаемый сегмент за счет разрыва двунаправленных протоколов, даже если вредоносное ПО каким-либо образом смогло преодолеть границу защищаемого периметра.

«Современные средства детектирования и анализа способны эффективно контролировать передаваемый файловый поток, предотвращая проникновение скрытых угроз в критически важный сетевой сегмент, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Борис Молчанов. – Использование безопасной изолированной среды на базе системы защиты от целенаправленных атак AVSoft Athena в сочетании с комплексом однонаправленной передачи данных InfoDiode значительно повышает уровень защищенности критически важных сегментов».

«Эффективная защита критически важных сегментов возможна только при комплексном подходе, – отметил технический директор АО «АВ Софт» Юрий Иванов. – Совместное применение системы AVSoft Athena и комплекса InfoDiode обеспечивает заказчикам надежное решение, гарантирующее безопасность передаваемого файлового потока в сетях критически важной информационной инфраструктуры».