«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил возможности в сфере кибербезопасности для создания защищенных цифровых решений

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы безопасности (ФСБ России) на использование средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Она дает право выполнять весь цикл работ, включая монтаж, установку и наладку информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с помощью СКЗИ. А также позволяет изготавливать и распространять ключевые документы, в том числе, сертификаты электронной подписи, и формировать исходные данные для их генерации. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Наличие лицензии подтверждает, что компания соответствует всем требованиям безопасности, установленным ФСБ в сфере защиты информации. Это особенно актуально при реализации ИТ-проектов, где необходим высокий уровень конфиденциальности и устойчивости к внешним угрозам.

Ранее «Газпром межрегионгаз инжиниринг» была выдана расширенная лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Наличие этого документа дает возможность проектировать в защищенном исполнении средства и системы информатизации, вести мониторинг информационной безопасности, выполнять работы по настройке и обслуживанию средств защиты информации всех видов.

Таким образом, сегодня компания обладает всеми правами и необходимыми компетенциями для создания, внедрения и сопровождения безопасных информационных решений — как внутри группы «Газпром межрегионгаз», так и для внешних заказчиков.

«Обеспечение кибербезопасности — это ключевой элемент цифровой трансформации. Лицензии ФСБ и ФСТЭК подтверждают высокий уровень профессионализма нашей команды и открывают новые возможности для решения задач, требующих особой конфиденциальности. Мы стремимся быть надежным технологическим партнером, создавая цифровые решения, отвечающие современным вызовам и способствующие устойчивому развитию информационной среды», – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.