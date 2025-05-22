Bi.Zone Bug Bounty приглашает белых хакеров на программу Sber Anti-Fraud Bug Bounty по поиску фрод-уязвимостей

Сбербанк предлагает багхантерам присоединиться к программе Sber Anti-Fraud Bug Bounty на Bi.Zone Bug Bounty. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей и достигает 250 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Программа охватывает любые возможности злоупотребления продуктами и сервисами Сбербанка, в том числе: в кредитовании физических лиц и корпоративных клиентов; использовании карт банка и устройств самообслуживания; программе лояльности «СберСпасибо» и т. д.

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: «Программа Sber Anti-Fraud Bug Bounty на нашей платформе — большой шаг на пути к обеспечению безопасности ресурсов крупной финтех-компании. Это первая программа, которая фокусируется на комплексных сценариях злоупотреблений — от кредитных схем до манипуляций с бонусами. Такое сотрудничество поможет сделать продукты, сервисы и операционные процессы Сбербанка еще надежнее и устойчивее к кибератакам».

Программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе: Сбербанк приветствует участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны давать подробные описания выявленных багов.

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.