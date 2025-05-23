«Киберпротект» представляет «Кибер Хранилище»

«Киберпротект» расширяет линейку инфраструктурного ПО и представляет новый продукт — «Кибер Хранилище» — хранилище данных с возможностью неограниченного масштабирования и реализации геораспределенных решений. «Кибер Хранилище» построено на базе технологий, зарекомендовавших себя за годы использования в других продуктах компании. Продукт предназначен для создания многоцелевой инфраструктуры хранения данных на основе стандартного серверного оборудования. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер Хранилище» — это полностью российский продукт, который отвечает современным требованиям к отказоустойчивости, производительности и масштабируемости, а также требованиям регуляторов к безопасности ПО.

Легкий переход на российскую систему хранения

«Кибер Хранилище» — это программно-определяемая система хранения, предназначенная для создания многоуровневых систем хранения на базе стандартного серверного оборудования x86 с любыми типами накопителей (HDD, SSD, NVMe). Продукт позволяет развернуть несколько пулов хранения с разными показателями производительности и стоимости хранения, объединенных централизованным управлением и мониторингом. Это позволяет решать инфраструктурные задачи вне зависимости от их сложности.

Одной из ключевых особенностей «Кибер Хранилища» является простота внедрения и эксплуатации, выгодно отличающее его от open-source решений. Наличие подробной документации, обучающих курсов и гарантированной технической поддержки от производителя позволяет подготовиться к внедрению и использованию продукта, решать возникающие вопросы.

Три формата хранения

«Кибер Хранилище» реализует наиболее востребованные и распространенные типы хранилищ данных: объектное, блочное и файловое, а также может быть интегрирован с СРК «Кибер Бэкап».

Объектное хранилище S3 предлагает наиболее продвинутые инструменты для реализации сервиса хранения и управления жизненным циклом объектов хранения вне зависимости от типов данных и их объемов. «Кибер Хранилище» поддерживает неограниченное масштабирование и конфигурации с широким спектром возможностей — от взаимодействия с высокопроизводительными транзакционными ИТ-системами до размещения «холодных» архивов. Поддержка различных классов хранения позволяет оптимально управлять скоростью доступа к объектам и стоимостью их хранения. Развитые технологии георепликации обеспечивают катастрофоустойчивость любых информационных систем, построенных на базе использования технологий совместимых с Amazon S3.

Блочное хранилище подходит для платформ виртуализации, работы СУБД, и других транзакционных нагруженных систем. По оценке имеющихся данных, производительности блочного хранилища «Кибер Хранилища» достаточно для 95% задач, размещаемых на системах хранения общего назначения.

Файловое хранилище позволяет разместить любое количество файлов без ограничений на их размер. Этот режим работы «Кибер Хранилища» подходит для консолидации и централизованного управления ресурсами файлового обмена, хранения файлов информационных систем, веб-хостинга, файловых архивов и решения многих других корпоративных задач работы с данными.

Интеграция с системой резервного копирования «Кибер Бэкап» обеспечивает возможность хранения резервных копий, создаваемых системой резервного копирования «Кибер Бэкап» или облачным сервисом на основе «Кибер Бэкапа Облачного». «Кибер Хранилище» позволяет хранить резервные копии локально, внутри собственного кластера, или выступать в роли промежуточного хранилища при передаче данных во внешние системы, такие как S3-совместимые хранилища или NFS-серверы. Таким образом «Кибер Хранилище» можно использовать для построения многоуровневых решений хранения и защиты информации.

Высокая отказоустойчивость и масштабируемость

В «Кибер Хранилище» реализована возможность настраивать отказоустойчивость для каждого отдельного сервиса, начиная от минимальной, для тестовых сценариев, до выдерживающих отказ более 50% оборудования без потери работоспособности для критичных продуктивных решений. При настройке отказоустойчивости можно использовать технологии репликации или помехоустойчивого кодирования (erasure coding).

Системы хранения на базе «Кибер Хранилище» масштабируются добавлением дополнительных серверов. В процессе эксплуатации могут добавляться серверы с накопителями отличными от используемых для формирования пулов хранения с новыми характеристиками производительности и стоимости хранения.

В «Кибер Хранилище» реализована функция для создания геораспределенных решений с автоматической репликацией данных между площадками. Пользователи могут обращаться к данным через единое DNS-имя, что упрощает архитектуру и снижает затраты.

«С выходом «Кибер Хранилища» у заказчиков «Киберпротекта» появилось комплексное, простое в использовании и полностью отечественное решение для организации надежного хранения данных. Продукт сочетает в себе передовые технологии объектного, файлового и блочного хранения, высокую отказоустойчивость, гибкое лицензирование и интеграцию с существующими решениями компании для резервного копирования и защиты данных, — сказал Александр Игнатьев, старший менеджер продукта компании «Киберпротект». — Мы видим высокий спрос на отечественные решения хранения данных, кроме того, особенно востребованы объектные хранилища, совместимые с Amazon S3, где мы готовы предложить конкурентное решение для самых сложных и комплексных задач».