Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда»

MONT и группа компаний «Гарда» укрепляют сотрудничество в направлении защиты бизнеса от внутренних и внешних угроз. Дистрибьютор предложит рынку продукты для защиты данных и сетевой безопасности. Об этом CNews сообщили представители MONT.

В портфель MONT добавились решения для информационной безопасности от российского вендора. Флагманский продукт разработчика – система для защиты СУБД и независимого контроля операций с базами данных и бизнес-приложениями. «Гарда DBF» заменяет иностранные решения класса Database Firewall от IBM, Oracle, AWS и других ушедших из России вендоров.

Благодаря сотрудничеству с «Гарда» MONT сможет поставить партнерам систему предотвращения утечек информации «Гарда DLP», систему защиты баз данных «Гарда DBF» и «Гарда Маскирование», систему для выявления угроз и расследования сетевых инцидентов «Гарда NDR», «Гарда WAF» (Web Application Firewall) и «Гарда Anti-DDoS» (Distributed Denial of Service).

«Если раньше мы работали вместе над точечными поставками, то сейчас наше сотрудничество выходит на новый уровень. «Теперь компании будут реализовывать совместную стратегию развития, — сказала Любовь Ермилова, менеджер по развитию бизнеса MONT. — Группа компаний «Гарда» разрабатывает решения для различных задач в сфере ИБ уже много лет». Они востребованы крупнейшими компаниями финансовой, промышленной и телеком-отрасли, внедрены в государственных структурах России и СНГ. Благодаря партнерству мы можем оснастить современными технологиями защиты как можно больше компаний на рынке».

Продукты вендора сертифицированы ФСТЭК и включены в реестр отечественного ПО.

«С 2022 г. российский рынок информационной безопасности развивается под воздействием меняющегося ландшафта киберугроз и аврального импортозамещенения. С началом текущего года к драйверам добавился национальный проект «Экономика данных». Теперь безопасная цифровизация и защита информационных активов – не только необходимость бизнеса, но и приоритет государства. Объединяя экспертизу «Гарда» и глубокое понимание потребностей заказчиков со стороны MONT, мы поможем повысить уровень кибербезопасности российских предприятий и укрепить их независимость от импортных продуктов», — отметил руководитель группы по работе с партнерами группы компаний «Гарда» Александр Мормуш.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно

Едва совершеннолетний кибервымогатель сознался в атаках на телеком-оператора

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Гигантский ритейлер техники предложил уголовно преследовать за пользование законом о защите прав потребителей. Но не всех

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще