«Солар» запустил сервис защиты интернет-магазинов от веб-атак с финансовыми гарантиями

ГК «Солар» запустила сервис защиты от веб-атак (WAF) с финансовыми гарантиями для онлайн-ресурсов интернет-магазинов. Как отмечают эксперты «Солара», сервис обеспечивает высочайший уровень защиты от кибератак на веб-приложения, что дает возможность запустить «киберстрахование» – гарантию материальной компенсации в случае непредвиденных обстоятельств, вероятность которых не превышает 0,5%. Решение реализовано вместе с компанией-консультантом по рискам Remind. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар» .

По данным специалистов «Солара», онлайн-ритейл является одной из главных целей хакеров: только за первые четыре месяца 2025 г. среднее число веб-атак на отрасль выросло почти в три раза год к году. При этом прекращение работы интернет-магазина из-за этих атак может привести не только к репутационным рискам и штрафам за утечки персональных данных, но и к потерям клиентов, и, как следствие, к упущенной прибыли. Сервис WAF отличается высокой надежностью – это подтверждается многолетним опытом «Солара» в противодействии веб-атакам. Именно поэтому компания готова гарантировать возмещение ущерба от реализации потенциальных ИБ-рисков.

Защита от веб-атак с финансовыми гарантиями распространяется на крупные региональные и федеральные интернет-магазины. Размер материальной гарантии определяется по специальной формуле с учетом времени простоя сервиса WAF и защищаемого онлайн-ресурса интернет-магазина, а также потенциальной недополученной прибыли. Все условия и гарантии будут закреплены в договоре. В будущем гарантии получат распространение на защиту онлайн-ресурсов других отраслей.

«В период постоянно растущих и усложняющихся атак, которые могут обернуться для онлайн-магазинов серьезными финансовыми и репутационными потерями, важно не просто обеспечить технологический щит, но и взять на себя ответственность в случае нештатной ситуации. Именно поэтому «Солар», который уже более пяти лет защищает от веб-атак крупнейшие онлайн-ресурсы страны, запускает первый в России сервис с финансовыми гарантиями, позволяющий компаниям сосредоточиться на развитии бизнеса», – сказал Алексей Пашков, руководитель направления WAF ГК «Солар».

Сервис Solar WAF обеспечивает обнаружение и блокировку атак на веб-приложения, которые пропускают традиционные межсетевые экраны. В их число входят атаки из списка OWASP Top 10 и классификации WASC, DDoS-атаки уровня приложений (L7) и атаки нулевого дня (0-day).