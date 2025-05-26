Вышло обновление ПО в линейке InfoWatch ARMA

ГК InfoWatch выпустила обновления межсетевого экрана (МСЭ) нового поколения «InfoWatch ARMA Стена» (NGFW) и центра управления системой защиты InfoWatch ARMA Management Console. Обновления расширили функции централизованного управления МСЭ через единый веб-интерфейс InfoWatch ARMA Management Console, повысили стабильность работы NGFW и добавили несколько особенностей работы: появился глубокий разбор промышленных протоколов, контроль целостности конфигурации, расширен функционал логирования событий и угроз. Об этом CNews сообщили представители InfoWatch.

Ключевые настройки «InfoWatch ARMA Стена» (NGFW) стали доступны через InfoWatch ARMA Management Console, которая получила поддержку новых функций в обновлении 1.8. Теперь через веб-интерфейс можно настраивать систему, интерфейсы, правила, сервисы, балансировать нагрузку. Новые возможности InfoWatch ARMA Management Console позволяют оперативно администрировать несколько установленных NGFW. В едином окне доступна централизованная агрегация событий со всех средств защиты, мониторинг, контроль подключения нескольких МСЭ в реальном времени.

Для защиты промышленных сегментов сети в новой версии «InfoWatch ARMA Стена» (NGFW) предусмотрен детальный разбор промышленного трафика до уровня команд. Это позволяет автоматизировать блокировку вредоносных пакетов и обеспечить безопасность промышленной сети.

Уровень защиты при использовании «InfoWatch ARMA Стена» (NGFW) 4.5 повышается благодаря контролю целостности конфигурации — система обнаруживает любые попытки модификации МСЭ и автоматически блокирует потенциальные угрозы. В новой версии появилась возможность автоматической блокировки редиректов и транзитного трафика — это обезопасит сеть от скрытых угроз.

«Линейка продуктов InfoWatch ARMA получает новые возможности. Теперь управление всеми ресурсами доступно через удобный интерфейс InfoWatch ARMA Management Console, где можно конфигурировать NGFW от общих настроек до работы с правилами и сервисами. Есть возможность отслеживать множество развернутых NGFW и оперативно реагировать на изменения в работе СЗИ. Порог входа для администраторов снижается — нет необходимости использовать терминал. Поддержка промышленных протоколов в «InfoWatch ARMA Стена» (NGFW) делает этот межсетевой экран нового поколения оптимальным выбором для защиты корпоративных сетей и связанных с ними промышленных сегментов», — сказал старший менеджер по продукту InfoWatch ARMA Стас Румянцев.