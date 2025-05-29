DLP-система «СёрчИнформ КИБ» совместима с СУБД Tantor Basic Edition

«Тантор Лабс» (входит в группу компаний «Астра»), российский разработчик систем управления базами данных, и компания «СёрчИнформ» подтвердили совместимость своих решений: СУБД Tantor Basic Edition 16.6.2 и DLP-системы «СёрчИнформ КИБ». По итогам испытаний вендоры оформили совместный сертификат – свидетельство работоспособности программного стека.

«СёрчИнформ КИБ» может использовать СУБД Tantor Basic Edition 16.6.2 в качестве системного компонента. DLP сохраняет данные о конфигурации системы, трафик с ПК сотрудников и информацию о выявленных инцидентах в базу данных, которую контролирует СУБД Tantor.

DLP «СёрчИнформ КИБ» и СУБД Tantor Basic Edition зарегистрированы в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД. Подходят для совместного использования в отечественных Linux-инфраструктурах и выполнения требований Указа Президента Российской Федерации №250.

«DLP хранит крайне чувствительную информацию в архивах. Туда попадают подробности инцидентов, детали расследований, информация о пользователях, узлах и оригиналы информации, которую DLP опознала как конфиденциальную. Поэтому важно, чтобы СУБД, используемая в DLP, была безопасной, надежной и высокопроизводительной, а также – в текущих реалиях – работала на Linux. Примером такой СУБД является Tantor Basic Edition 16.6.2, с которой мы получили сертификат совместимости. Для заказчиков это означает, что на рынке появилась еще одна готовая связка надежных решений, с помощью которых можно выполнить требования в части импортозамещения», – отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СёрчИнформ».

«Защитные системы регулярно обрабатывают большие объемы конфиденциальных данных. Поэтому СУБД должны быть оптимизированы для работы под высокими нагрузками и обладать комплексом встроенных ИБ-инструментов. Таких, например, как средства динамического маскирования в Postgres СУБД Tantor. Они позволяют скрыть чувствительную информацию из БД. Мы на постоянной основе проводим тестирование совместимости своих продуктов с системами информационной безопасности ведущих вендоров и при необходимости реализуем различные доработки, чтобы наши заказчики всегда были уверены в надежности их интеграции», — сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс».