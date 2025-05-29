Кикшеринги Whoosh и «МТС Юрент» запустили рейтинг пользователей, чтобы поощрять аккуратных водителей

Сервисы микромобильности Whoosh и «МТС Юрент» запустили пилотный проект рейтинга пользователей. Он позволяет настраивать сервис под конкретных водителей. Индивидуальный подход — это способ поощрять добросовестных пользователей электросамокатов и применять ограничения к нарушителям с ненадлежащим поведением, агрессивным стилем вождения и т.д.

Рейтинг учитывает несколько факторов: опыт (число поездок), наличие штрафов, предупреждений и аварий, стиль вождения, качество парковки, подтверждение возраста через банковские сервисы, сервисы Mos ID или МТС ID и многое другое. На основе этих данных операторы будут выставлять персональные настройки: доступные скоростные режимы, доверие к парковке в случае сбоя геопозиции, наличие депозита перед поездкой и т.д.

На сегодняшний день скорость самокатов «МТС Юрент» и Whoosh во всех городах присутствия сервисов снижена до 20 км/ч, при этом максимально допустимая скорость средств индивидуальной мобильности (в том числе шеринговых электросамокатов), согласно ПДД России, составляет 25 км/ч. Опытные пользователи, которые имеют хороший рейтинг в приложении сервисов, теперь смогут ездить со скоростью — 25 км/ч.

В пилотном режиме некоторые новые пользователи по умолчанию будут иметь лимит скорости в 18-20 км/ч. Однако при условии соблюдения ими ПДД, отсутствия штрафов они смогут со временем повысить скорость до 25 км/ч. Механика будет работать и в обратную сторону: при падении рейтинга пользователя — его скорость будет снижаться. При этом компании будут продолжать блокировать водителей СИМ, допускающих критические нарушения, например поездки до достижения возраста, указанного в офертах.

Ранее дополнительные ограничения действовали для всех пользователей, либо вводились для определенной группы лиц. Сейчас технология дает возможность учитывать сразу несколько параметров для «настройки» поездки. Система будет развиваться и совершенствоваться, в будущем индивидуальный рейтинг будет отображаться в аккаунтах пользователей.

Городские правила останутся прежними. Медленные зоны продолжат действовать для всех. А в городах, где лимит скорости ограничен 20 км/ч (например, в Санкт-Петербурге), он сохранится. По этой же причине рейтинг не повлияет на скоростной режим в городах с общим лимитом скорости 20 км/ч: Калининград, Тюмень, Рязань, Новокузнецк и Казань. Также по умолчанию лимит скорости в 20 км/ч действует для всех пользователей в зоне ТТК-МКАД в Москве.

В Whoosh и «МТС Юрент» добавили, что продолжат выявлять и предотвращать небезопасное поведение, ведь, как правило, именно нарушения становятся причинами аварий. Рейтинг не отменит профилактику небезопасного вождения, а водители продолжат нести ответственность за свое поведение.

Юлия Камойлик, директор по коммуникациям Whoosh: «Подобные практики уже привычны горожанам и существуют в других транспортных сервисах — такси и каршеринге. Наш опыт показывает, что поощрение аккуратного вождения в сочетании с ограничениями за нарушения работает значительно лучше, чем радикальные запреты Это помогает развивать удобный городской транспорт, снижая число неправильных решений со стороны самих водителей СИМ. Подавляющее большинство наших пользователей соблюдают правила: мы готовы разрешить им скоростной режим до 25 км/ч — такой же, как и в ПДД. Сегмент, о котором еще не собрано достаточно информации, не сможет пользоваться максимальной скоростью. Таким водителям мы сохраним лимит до 18-20 км/ч. Для тех, у кого зафиксированны случаи ненадлежащего поведения, мы будем вводить ограничения. По нашим данным, их доля – менее 1% от всех пользователей сервиса».

Илья Безопасных, директор проектов безопасности устойчивого развития «МТС Юрент»: «Мы тщательно изучили международный опыт шеринговых сервисов и проанализировали результаты пилотов по снижению скорости на 20% в Москве и по всей остальной России. Исследование показало, что скорость сама по себе напрямую на аварийность не влияет. В то время как навыки управления СИМ, количество поездок и километров, которые пользователь проехал на самокате, играют ключевую роль. Мы хотим поощрять аккуратное вождение и соблюдение правил в городе, и будем внедрять дифференцированный подход к определению скорости. Это поможет нам одновременно предоставлять комфортный пользовательский опыт и удобный городской транспорт опытным водителям, и при этом помогать безопасно осваивать самокат "новичкам". В соответствии с внутренней аналитикой сервиса «МТС Юрент» за последние два сезона, пользователей с «неблагонадежным» профилем (штрафами, ДТП и прочие инциденты) менее 0,3% от общего количества аккаунтов. Ограничения, в соответствии с новым рейтингом, коснутся в основном этого сегмента аудитории».